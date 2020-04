Harrison parle de la situation des Detroit Lions

Snacks Harrison a récemment parlé de sa situation avec les Lions de Detroit lors d’une récente interview.

Apparaissant sur le feu vert avec le podcast Chris Long, Harrison a reconnu une rupture avec la façon dont l’entraîneur-chef Matt Patricia dirigeait les choses.

“J’ai essayé de m’en sortir”, a déclaré Harrison à propos de la décision de Patricia de jouer la technique 3.

«Nous avons eu des conversations sur le fait de ne plus le faire, et ils ont en quelque sorte incorporé une partie de cette nuance de nez zéro pour s’adapter à mon style de jeu. Mais c’était quelque chose avec lequel je n’étais pas à l’aise. J’ai eu un certain succès en le faisant, mais l’année dernière, je pense que c’est en quelque sorte revenu pour me mordre dans le a–.

«Je n’étais pas préparé mentalement pour la saison. Je suis arrivé au camp en forme, mais pendant les trois premières semaines du camp, je pense que je me suis un peu mis en forme parce que je ne faisais rien. “

Au final, le fossé était tout simplement trop grand.

“C’était une époque où, pour être honnête avec vous, nous essayions de faciliter un commerce”, a-t-il déclaré.

«J’étais déterminé à sortir de là. Ce n’est rien contre les habitants de Détroit, la ville ou quelque chose du genre. J’aimerai toujours la ville de Détroit.

“Mais je devais juste essayer de me mettre dans une situation où je me suis vu là-bas pendant deux ou trois ans pour terminer ma carrière, et je ne me suis tout simplement pas vu à Détroit aussi longtemps.”

Comment les Lions remplaceront-ils finalement sa production? Le temps nous le dira.

