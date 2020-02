Harry et Meghan rendent difficile leur amour. Plus: Jeff Bezos et Adele

Jeff Bezos est officiellement un Angeleno après avoir acheté une maison de 165 millions de dollars à nul autre que David Geffen. L’achat continue sa crise de la quarantaine survoltée (3:05). Nous avons des sentiments mitigés sur le nouveau style de vie non royal de Harry et Meghan (8:19). D’une manière ou d’une autre, la nouvelle série YouTube de Justin Bieber a été visionnée par 800 millions de personnes en seulement 24 heures (20:12). Plus: les nouvelles de l’album d’Adele (16:18) et quelques observations de célébrités (27:32).

