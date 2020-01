Harry Kane de Tottenham est meilleur que la star de Man City, Sergio Aguero, quand les deux sont en pleine forme, déclare Darren Bent

L’ancien attaquant de Premier League Darren Bent pense que Harry Kane est un meilleur attaquant que Sergio Aguero.

Le tireur d’élite de Man City est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire de la Premier League, devançant Thierry Henry, avec un triplé dimanche pour le porter à 177.

Il est également le quatrième meilleur marqueur du classement général depuis la formation de la ligue en 1992, conjointement avec Frank Lampard.

Harry Kane a marqué 197 buts tout au long de son excellente carrière

Kane grimpe cependant rapidement dans les rangs des marqueurs, avec 136 buts en Premier League en 198 matchs.

Et l’ancien homme de Tottenham, Charlton et Sunderland Bent aurait le capitaine anglais sur Aguero.

Darren Bent a déclaré à talkSPORT: «Je pense que si les deux sont en pleine forme, à la fois au sommet de leurs performances quand ils sont à leur meilleur, je mettrais Kane devant lui.

«Je pense que statistiquement, il a marqué plus de buts, des buts plus importants.

“Il y a une statistique selon laquelle seuls quelques joueurs ont marqué plus de 20 buts par saison plus d’une fois et je pense que Kane l’a fait trois ou quatre fois, ce qui est incroyable. Je pense qu’Aguero ne l’a fait qu’une seule fois, ce qui est effrayant compte tenu du nombre de buts qu’il a.

“Pour moi, s’ils sont tous les deux au sommet, je vais pour Kane.”

Sergio Aguero est désormais le joueur étranger le plus performant de l’histoire de la Premier League

L’animateur de talkSPORT, Adrian Durham, a ajouté: «Pour ce qui est de marquer plus de 25 buts en une saison, il [Aguero] n’a fait cela qu’une seule fois – ce que je pense que les gens auront du mal à croire. Buts en Premier League. Il ne l’a fait qu’une seule fois, Sergio Aguero. Kane l’a fait pendant trois saisons consécutives.

«Pensez-y juste une seconde. Aguero l’a fait une fois et Kane, dans une équipe pire, l’a fait pendant trois saisons consécutives. »

La statistique à laquelle Bent faisait référence, sur laquelle Durham développe, était le nombre de fois où les deux avaient marqué 25 fois ou plus dans la ligue en une seule campagne.

Au cours des saisons de Premier League 2015/16, 2016/17 et 2017/18, Kane a marqué au moins 25 buts alors qu’il a également atteint la barre des 20 buts à une autre occasion.

Aguero a marqué au moins 20 en six campagnes distinctes, mais n’a touché plus de 25 fois, au cours de la saison 2014/15 où il a marqué 26. Il a également remporté le Premier League Golden Boot cette année-là tandis que Kane a remporté ce prix à deux reprises. .

Bien que les statistiques brutes montrent que l’homme de Man City a marqué plus de buts, il a également cinq ans de plus.

Aguero a marqué 373 fois en 649 apparitions en club tandis que Kane en a 197 en 343.

Si vous regardez leurs ratios de buts par match, leurs records sont identiques; les deux ont marqué 0,69 buts par match de Premier League et 0,57 buts par match au cours de toute leur carrière dans le club.

