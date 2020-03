Harry Kane envisagera le déménagement de Man Utd, Jadon Sancho demandera le prix, Willian à Tottenham et Telles à Chelsea

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de jeudi et en ligne…

Harry Kane préfère rejoindre Manchester United que faire partie d’une reconstruction de Tottenham. Tout en marquant 181 buts impressionnants sous un maillot des Spurs, Kane n’a pas encore remporté un trophée majeur au niveau du club. Ne pas se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine devrait jouer un rôle énorme dans l’avenir du capitaine anglais au milieu de l’intérêt des Red Devils. (Objectif)

Wayne Rooney dit qu’il est déterminé à battre son ancien club de Manchester United quand il sera capitaine du comté de Derby lors du dernier affrontement de cinquième tour de la FA Cup jeudi. Le joueur de 34 ans, qui a profité d’un sort de 13 ans chargé de trophées à Old Trafford, insiste pour qu’il fêtera s’il marque contre Ole Gunnar Solskjaer. Les deux clubs se disputent un quart de finale contre Norwich, qui a réussi un résultat choc en battant Tottenham aux tirs au but mercredi. – HISTOIRE COMPLÈTE

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, est «malade et fatigué» des excuses de Jose Mourinho pour la forme des Spurs et pense qu’un retour pour l’ancien manager Mauricio Pochettino n’est pas hors de question. Mourinho a remplacé Pochettino à Tottenham en novembre, et malgré une amélioration initiale des résultats, les Spurs sont actuellement en difficulté et leur style de jeu sous l’entraîneur portugais a été critiqué. – HISTOIRE COMPLÈTE

. ou concédants de licence

Jose Mourinho a enduré des premiers mois difficiles en tant que patron de Tottenham

Maurie Pochettino pourrait faire revenir Tottenham si Jose Mourinho est limogé, estime Jamie O’Hara

Le gardien vétéran Lee Grant a signé un nouvel accord d’un an avec Manchester United. Le joueur de 37 ans est le troisième homme du club en matière de gants derrière David de Gea et Sergio Romero. Il n’a fait que deux apparitions, dont l’une en tant que starter, depuis son arrivée de Stoke à l’été 2018. Grant a déclaré: “J’adore être ici et il est clair que quelqu’un m’aime aussi ici, donc c’est bien de le faire trier.” – HISTOIRE COMPLÈTE

L’arrière gauche de Man City, Angelino, qui est prêté au challengers de la Bundesliga RB Leipzig, a admis qu’il pourrait quitter les géants de la Premier League si leur interdiction de la Ligue des champions était maintenue. Le mois dernier, l’UEFA a frappé City avec une interdiction de football européenne de deux ans pour avoir enfreint les règlements de la FFP. La ville reste confiante de renverser avec succès la peine, cependant, comme ils l’appellent devant le Tribunal arbitral du sport. (Manchester Evening News)

Le Borussia Dortmund a fixé un énorme prix de 121 millions de livres sterling (140 millions d’euros) sur Jadon Sancho. L’ailier anglais est dans la forme de sa vie avec 14 buts et assiste chacun en Bundesliga cette saison. Il a été lié à des déplacements estivaux à Chelsea, Liverpool et Manchester United. La valorisation du joueur de 19 ans pourrait encore augmenter s’il joue pour l’Angleterre à l’Euro 2020. (Bild)

L’ailier de Chelsea Willian est sur le point de rejeter un nouveau contrat alors que Tottenham a fait tourner la tête. Le joueur de 31 ans a été signé par Jose Mourinho pour Chelsea et a sans doute joué son meilleur football sous l’entraîneur portugais. Mourinho, qui gère désormais les Spurs, pourrait offrir à Willian une autre bouée de sauvetage en Premier League. (UOL)

John Stones pourrait rejoindre Arsenal dans le but d’augmenter son temps de jeu. Le joueur de 25 ans dans l’équipe nationale d’Angleterre est menacé par son manque de minutes en première équipe à Man City. Pep Guardiola a choisi de jouer le milieu de terrain Fernandinho en défense devant Stones à plusieurs reprises cette saison. Arsenal, dont la défense centrale a besoin d’un remaniement, garde un œil sur Stones. (90 min)

Chelsea devra payer 40 millions de livres sterling pour recruter l’arrière latéral de Porto, Alex Telles. Frank Lampard est à la recherche d’un remplaçant pour Marcos Alonso, qui a été lié à un déménagement d’été à l’Inter, tandis que le patron des Blues n’est pas convaincu par Emerson. Telles a marqué huit buts et enregistré cinq mentions d’aide en 22 matchs de championnat cette saison. (Soleil)

