Harry Kane met Manchester United en alerte avec des commentaires sur l’avenir de Tottenham

Harry Kane a admis que son avenir pourrait être loin de Tottenham Hotspur.

L’attaquant des Spurs a souvent dû répondre à des questions quant à savoir s’il resterait au club du nord de Londres en raison du manque de trophées qu’il avait remportés.

Harry Kane pourrait quitter Tottenham à l’avenir

Manchester United est le dernier club à être lié à une décision du capitaine anglais.

Kane a participé à une session de questions et réponses avec Jamie Redknapp sur Instagram et ne s’est pas engagé à rester à Tottenham pendant toute sa carrière.

Interrogé sur son avenir, Kane a déclaré: «On me pose souvent cette question, c’est une de ces choses, je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non.

«J’adore les Spurs, j’adorerai toujours les Spurs, mais c’est l’une de ces choses que j’ai toujours dites si je n’ai pas l’impression de progresser en équipe ou d’aller dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un pour y rester juste pour le plaisir.

“Je suis un joueur ambitieux. Je veux devenir un joueur de haut niveau, donc tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons en équipe.

“Donc, ce n’est pas certain, je vais y rester pour toujours mais ce n’est pas non plus.”

Kane est un joueur que Tottenham peut difficilement se permettre d’avoir perdu 136 buts en 201 matchs de Premier League.

Le joueur de 26 ans entre dans ses premières années en tant que joueur et pourrait être contraint de prendre la décision de rester ou de partir bientôt.

