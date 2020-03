Harry Kane préférerait un transfert à Manchester United cet été plutôt que de rester à Tottenham pendant la reconstruction de Jose Mourinho

Harry Kane aurait «favorisé un déménagement à Manchester United» en été plutôt que de participer à une reconstruction massive de Tottenham sous Jose Mourinho.

Le capitaine anglais est actuellement blessé aux ischio-jambiers, mais a insisté sur le fait que seul un revers majeur l’empêcherait de jouer à l’Euro 2020.

. – .

Kane serait favorable à un déménagement à Man United plutôt qu’à Spurs cet été

Le chef des Spurs Daniel Levy et Mourinho veulent à tout prix garder leur talisman, dont le contrat actuel court jusqu’en 2024.

Mais les Portugais n’ont que 50 millions de livres sterling à dépenser en été s’ils ne parviennent pas à décrocher la quatrième place en Premier League.

Selon Goal, Kane serait «désillusionné» s’il ne jouait pas dans la compétition d’élite européenne du prochain mandat et il serait enthousiaste à l’idée de déménager à Old Trafford si cela devenait une réalité.

United a été lié à un mouvement pour l’attaquant dans le passé et on pense qu’Ole Gunnar Solskjaer est également un admirateur de l’attaquant.

Et l’animateur de talkSPORT Tony Cascarino pense qu’un transfert d’été pour Kane est une réelle possibilité.

“Harry a été très fidèle aux Spurs”, a déclaré Cascarino lors du petit déjeuner sportif Alan Brazil. «Il croyait au projet.

choc

Dier retenu par la sécurité après des affrontements avec les fans des Spurs dans la foule

QUE SERA, SERA

Man City et Leicester accèdent aux quarts de finale de la FA Cup – mais les Spurs sortent

annoncé

Tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup alors que les géants de la Premier League découvrent leur sort

DONNEZ-NOUS UN MIN

Jurgen Klopp agacé par les joueurs de Liverpool pour avoir ignoré Takumi Minamino

Maurice à venir

Le Real Madrid prévoit de remplacer Zidane par l’ancien patron des Spurs en été

Ross compte

Barkley soutient la starlette de Chelsea pour briller et combler l’écart du milieu de terrain ravagé par les blessures

TOUT SEUL

Leko frappe à Kick It Out et PFA sur le traitement de l’affaire de racisme de Kiko Casilla

meneur de jeu

Comment Rooney a eu un impact positif sur et hors du terrain dans le nouveau rôle de Derby

accorder

Tottenham vs Norwich: coup d’envoi et nouvelles de l’équipe avec des blessures qui entravent les deux parties

Accorder

Sheffield Wednesday v Man City info et nouvelles de l’équipe alors que les visiteurs ciblent la domination de la coupe

«Comme les fans des Spurs, il s’attendait à gagner quelque chose et il n’a pas réussi.

“Si le Real Madrid ou la Juventus – surtout si [Cristiano] Ronaldo ne sera pas à la Juve la saison prochaine – et ils sont venus pour Harry et ont offert beaucoup d’argent à Harry, il serait difficile pour lui de les refuser maintenant.

«Harry croit-il en ce en quoi il croyait il y a trois ans? J’ai vraiment senti qu’Harry sentait: “Ouais, ça va être des coupes et des défis pour la Premier League.” Cela n’a pas tourné de cette façon.

«C’est donc une idée différente maintenant; Harry cherche les trois et quatre prochaines années et pourrait penser «J’ai été aussi fidèle que possible.»

«Il pourrait être le meilleur joueur à jouer le match en Premier League qui n’a jamais rien gagné – tel qu’il est aujourd’hui. À moins qu’il n’achète ce que Jose fait chez Spurs et croit qu’ils peuvent contester, Harry doit être difficile.

«Il est si bon, il a été l’avant-centre qui a des buts régulièrement – il suffit de regarder son record chaque saison. Même avec des blessures, il a marqué énormément de buts. »

.