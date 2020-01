Harry Maguire nommé nouveau capitaine de Man Utd alors que Solskjaer confirme que Marcus Rashford pourrait MISS Liverpool affronter

Harry Maguire a été nommé nouveau capitaine de Manchester United six mois seulement après avoir rejoint les Red Devils de Leicester.

La signature estivale de 80 millions de livres sterling Maguire prendra le brassard de la skipper actuelle Ashley Young, et l’arrière latéral devrait quitter Old Trafford ce mois-ci.

. – .

Maguire a déjà skippé Man United neuf fois cette saison – il est maintenant capitaine à plein temps

L’Internazionale de Milan a convenu de frais avec Man United pour signer Young, et il devrait se rendre en Italie pour un examen médical cette semaine.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé la nomination de Maguire vendredi.

“Harry est entré et portait le brassard du capitaine et il continuera de le porter”, a déclaré Solskjaer lors de sa conférence de presse avant Liverpool.

«Il a été un leader dans le groupe et je n’ai pas été surpris mais impressionné par ses compétences en leadership.»

Pendant ce temps, Solskjaer a mis en doute les espoirs de Marcus Rashford de se débarrasser d’une blessure au dos pour le choc de dimanche avec les dirigeants de la Premier League.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Fulham vs Middlesbrough (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Watford vs Tottenham (samedi, 12h30) – talkSPORT

Arsenal vs Sheffield United (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Newcastle vs Chelsea (samedi, 17h30) – talkSPORT

Rashford a fait une apparition avortée lors de la victoire en milieu de semaine de la FA Cup contre les Wolves, ce qui peut lui avoir coûté ses chances de figurer à Anfield.

Solskjaer a ajouté: «Nous allons lui donner le temps absolu mais je ne vais pas retenir mon souffle.

“Je pense qu’il ne serait probablement pas prêt mais il a encore 48 heures alors voyons.”

Solskjaer a également été interrogé sur le départ imminent de Young de Manchester United, ainsi que sur la saga des transferts concernant le déménagement proposé de Bruno Fernandes à Old Trafford.

Il était discret sur les rumeurs de Fernandes mais plus disposé à discuter de Young, affirmant qu’il est tout à fait en droit de déménager ailleurs compte tenu du contrat qui lui est proposé par l’Inter.

“Pour être honnête, il a 35 ans en été, et s’il obtient un contrat de deux ans quelque part, je pense que c’est à lui de prendre ça”, a déclaré le patron.

“Il a été un bon serviteur, capitaine, a remporté des trophées, mais nous avons des joueurs qui arrivent.”

.