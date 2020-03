Harry Redknapp se souvient que l’attaquant de Portsmouth Yakubu était à un but de remporter un pari de 20 000 £ avec lui

Les anecdotes incroyables de Harry Redknapp égayeront votre journée, car la plupart d’entre nous au Royaume-Uni se battent pour garder l’ennui à distance.

Avec le gouvernement ordonnant aux gens de ne quitter leur domicile que dans des circonstances très limitées, talkSPORT.com a fouillé les archives pour trouver des histoires qui vous feront sourire.

Vous pouvez toujours compter sur Harry pour nous donner un bon petit rire et cette histoire de son séjour à Portsmouth impliquant Yakubu est l’une de nos préférées.

Yakubu a été prolifique en son temps en Premier League

Redknapp a déclaré à talkSPORT en décembre 2018: «[Yakubu] jouait en Israël et est venu en jugement. Le premier jour, il a marqué quatre buts lors d’un match d’entraînement et nous avons fini par le signer.

«Nous avons été promus du championnat et nous étions en Premier League. J’ai dit au Yak au début de la saison: “Combien de buts pensez-vous marquer cette année?” Des buts de premier plan, pas des buts de coupe.

«Il a dit 20.

“J’ai dit:” 20 buts en championnat?! “

“Il a répondu:” Je pense que c’est gaffer, oui. “

«Si vous obtenez 20 buts en championnat, je vous donnerai 20 000 £. Moi, personnellement. »

L’ancien patron de Portsmouth, Harry Redknapp.

«Quoi qu’il en soit, la saison continue et il va bien. Lors du dernier match de la saison, nous avons joué à Middlesbrough à domicile et nous avons gagné 5-0. Le Yak a marqué quatre buts.

“Il arrive après le match:” Hé Yak tu étais fantastique aujourd’hui “, dis-je. «Quelle performance, de grands objectifs.

“Il a dit:” Ouais, mais j’aurais dû marquer l’autre but. “

“J’ai dit:” Quel objectif, ne vous inquiétez pas si vous avez quatre buts. “

“Il a dit:” Mais j’ai 19 buts et encore un but et j’aurais gagné votre argent. “

Donner à COVID-19 le carton rouge

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«J’ai répondu:« Oh mon dieu. Je ne m’en rendais pas compte. Je t’aurais submergé bien avant ça. J’ai dit que tu n’aurais pas pu rester sur le terrain. Je vous aurais immédiatement fait sortir du terrain. »

«J’ai oublié le pari et je ne savais pas qu’il avait 19 buts. Je l’aurais subjugué tout de suite, Jim, il n’y avait aucun moyen qu’il m’obtienne mes 20 000 £. »

.