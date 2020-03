Harry Styles partage l’histoire derrière son tatouage Green Bay Packers

Harry Styles adore les Packers de Green Bay.

Le musicien anglais et ancien One Direction a montré son fandom au fil des ans de nombreuses façons, notamment en portant une tête de fromage et en portant un drapeau Packers par-dessus son épaule lors d’une représentation à Milwaukee en 2015. Il a également un petit tatouage du «G» de l’équipe. logo à l’intérieur de son bras juste au-dessus de son coude.

Récemment, lors d’une interview avec NPR – qui a également suivi un célèbre concert de Tiny Desk – Styles a parlé de son amour pour les Packers et de son origine.

“Quand j’avais environ six ans, je suis tombé de mon vélo et je me suis coupé le genou”, a-t-il dit, expliquant en plaisantant son fandom à Stephen Thompson de NPR alors qu’ils portaient tous les deux des maillots de Green Bay. “Et j’ai saigné vert et or, et c’était tout.”

Mais vraiment, il a dit qu’un ami du Wisconsin lui avait fait découvrir la NFL, et que les matchs des Packers étaient les premiers qu’il avait regardés. Et puis quand il jouait Madden, il serait toujours Green Bay.

Styles a également partagé l’histoire amusante de la naissance de ce tatouage. Il a expliqué qu’avant (et nous supposons) que certains amis allaient regarder un match des Packers, il avait fait un pari:

“Nous avons dit:” S’ils gagnent le match, je me ferai tatouer les Packers. Et s’ils ne le font pas, je ne le ferai pas. “Donc, je pense que c’était peut-être 2012, peut-être 2013, et je n’avais le temps que la veille d’aller me faire tatouer. Alors j’ai pensé: «Oh, je vais l’obtenir parce qu’ils vont gagner.» Alors j’ai eu le tatouage, puis ils ont perdu. Alors oui, j’ai maintenant un tatouage des Packers de Green Bay. »

Il a noté que le tatouage est en noir et blanc, il ressemble donc au logo de l’Université de Géorgie (bien qu’il ait mal parlé et dit Georgia State).

D’autres raisons pour lesquelles il aime les Packers? Il a dit parce que l’équipe appartient aux fans et “aussi un grand fan de fromage, alors oui, les Packers étaient l’équipe pour moi.”

Vous pouvez voir plus de l’interview de Styles avec NPR sur les Packers ici:

.