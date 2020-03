Harry Winks révèle que les joueurs de Tottenham ont des programmes de fitness individuels au milieu de la pandémie de coronavirus

Harry Winks a révélé que les joueurs de Tottenham ont reçu un programme individuel de remise en forme afin de rester en forme tout en restant à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

Le football professionnel anglais étant reporté au moins jusqu’au 30 avril, un certain nombre de joueurs ont dû maintenir leur niveau de forme physique élevé à domicile.

Winks a révélé que chaque star des Spurs a son propre programme de fitness

Winks, aux côtés de tous les joueurs des Spurs, a reçu son propre programme individuel tout en suivant les conseils du gouvernement sur le maintien à la maison, mais dit qu’ils peuvent être flexibles pour le suivre.

“C’est un peu étrange pour nous tous, mais j’ai compris”, a expliqué le joueur de 24 ans sur le site Internet du club.

“En termes de fitness, je vais bien, j’utilise principalement le gymnase de ma maison. J’ai du matériel de gym ici, un vélo, un tapis roulant. Le club m’a également donné une machine à squat à utiliser pour rester forte.

«On nous a tous donné un calendrier, mais il est flexible, nous pouvons le faire à notre rythme. Ainsi, par exemple, je pourrais avoir un laïc en une journée, mais je travaillerai plus tard. L’important est de le faire. »

Les Spurs ont fourni aux joueurs tout l’équipement dont ils ont besoin pour compléter leurs propres programmes d’exercice, y compris des poids, des rouleaux et des vélos d’exercice.

Le manager Jose Mourinho a également contacté les membres de l’équipe et chaque joueur a été nommé entraîneur pour superviser leurs programmes individuels, avec des sessions de formation vidéo en direct qui devraient commencer lundi.

Winks a ajouté: «Le personnel de coaching et de fitness nous envoie des messages et reste en contact au cas où j’aurais des questions.

«Nous avons également des instructions de l’équipe de nutrition sur nos aliments et un programme à ce sujet.

“Nous devons juste regarder ce que nous mangeons. Je cuisine aussi – des soupes, beaucoup de salade, des œufs et un peu de pâtes.

«Le gouvernement nous a tous dit que nous pouvions sortir pour un exercice par jour, alors je me promenais où je vis et à part cela, en restant à la maison, en me relaxant et en restant en forme.

“J’ai aussi un ballon ici, donc je suis dans le jardin en train de donner un coup de pied.”

Interrogé sur le manque de football, Winks a déclaré: “Oui, je manque déjà d’être sur le terrain et de jouer devant les fans, mais c’est comme ça.

“Nous devons nous y mettre et en toute honnêteté, nous avons tous des choses plus importantes à nous inquiéter en ce moment.

«C’est un peu ennuyeux de ne pas pouvoir m’entraîner et rencontrer les garçons, mais comme je l’ai dit, il y a des enjeux plus importants ici. Tout le monde doit rester à la maison et rester en sécurité. »

