Harvey Barnes et Jamie Vardy accolades tandis que Leicester condamne Aston Villa, menacée de relégation, à une quatrième défaite consécutive en championnat

Des doubles de Harvey Barnes et Jamie Vardy ont permis à Leicester de battre Aston Villa, menacé de relégation, lors d’une victoire dominante 4-0 au King Power.

Ce n’est pas non plus un hasard si la première victoire des Foxes en championnat depuis le 22 janvier est survenue avec le retour de Wilfred Ndidi de blessure.

. – .

Vardy est sorti du banc pour marquer un penalty alors que Leicester a battu Aston Villa

Le patron Brendan Rodgers avait souligné l’absence du milieu de terrain défensif et son importance pour l’équipe dans la préparation du match, et lundi soir, il était clair de voir pourquoi.

En plus de Ndidi gérer 83 minutes, laissant le terrain à une ovation debout lorsqu’il a été remplacé par le match déjà gagné, Vardy est également revenu de sa blessure et, ce faisant, a mis fin à sa sécheresse de neuf matchs avec un doublé entre les deux buts de Barnes.

La victoire, aidée par une erreur désastreuse de gardien de but de Villa’s Pepe Reina pour le premier but, a vu Leicester ouvrir un écart de huit points sur Manchester United en cinquième place alors que Rodgers se rapprochait du retour de la Ligue des champions au stade King Power.

Pour Villa, ils n’ont pas pu canaliser leurs points positifs de leur défaite finale en Coupe Carabao et l’équipe de Dean Smith reste dans la zone de relégation, à deux points de la sécurité.

. – .

Barnes a été une menace constante tout au long du match

Villa a été la première à menacer, remportant un coup franc large à gauche. Conor Hourihane a fait une belle prestation face au but de Kasper Schmeichel mais Mbwana Samatta n’a pas pu diriger le ballon sur la cible en glissant au deuxième poteau.

Bjorn Engels a évité de justesse de marquer son propre but après une confusion entre lui et Reina a vu le Belge diriger le ballon devant son gardien de but et le but ouvert.

Du coin résultant, Reina a gardé la tête de Jonny Evans et Barnes a hoché la tête au-dessus de la barre transversale depuis l’intérieur de la surface de réparation de six mètres après qu’Evans ait repris son rebond sur le but.

Peu de temps après, ce fut au tour de Caglar Soyuncu de rater la cible avec une tête suivant un autre corner.

Villa a été rattrapé par un corner, cette fois court, mais le résultat était le même que cette fois, Kelechi Iheanacho a dirigé le ballon loin du centre de Ricardo Pereira.

. – .

Le côté de Smith est sur une course affreuse de forme

Barnes a réussi à travailler Reina juste après la demi-heure, mais il a été facile pour l’Espagnol d’étouffer un effort apprivoisé.

Marc Albrighton a bien fait de choisir Barnes derrière la défense de Villa sur la gauche, mais l’ailier de Leicester avait encore beaucoup à faire – jusqu’à ce que Reina décide qu’il pourrait battre Barnes pour le ballon.

Barnes a remporté la course et a poussé le ballon devant le gardien de but qui était en avance, qui était à 15 mètres de sa surface de réparation, avant de garder son sang-froid pour guider un tir entre le Tyrone Mings et Matt Targett couvrant et dans le filet.

Reina a fait un petit pas vers la réparation au début de la seconde mi-temps quand il a bloqué l’effort d’Iheanacho lorsque l’attaquant était au but.

Leicester avait causé des problèmes à la Villa tout au long de la première mi-temps sur coups de pied arrêtés et Evans s’est rapproché de nouveau quand il a propulsé une tête large par le coup franc de James Maddison.

Vardy est revenu juste avant l’heure, venant pour Iheanacho, et il a été impliqué immédiatement, intensifiant la conversion de la pénalité après que Mings a été jugé pour avoir manipulé la croix de Barnes.

arrêter la propagation

Tous les sports en Italie suspendus jusqu’au 3 avril alors que la pandémie de coronavirus s’aggrave

CONFIRMÉ

Les Wolves jouent en huitièmes de finale en Ligue Europa à Olympiakos

restant en place

Man United ace Chong met fin aux rumeurs de l’Inter en signant un nouveau contrat

pleurer de mauvaises nouvelles

Les Spurs ont subi un nouveau coup dur alors que l’attaquant est exclu pour une “période prolongée”

INFO

Leicester vs Aston Villa en direct: comment regarder le match de Premier League

réunion

Le patron d’Arsenal, Arteta, évalue la menace de Man City, fournit une mise à jour du contrat avec Saka

SUR SON CHEMIN?

Man United accélère son offre pour décrocher une starlette de 50 millions de livres sterling alors qu’il se rend en tournée et rencontre Woodward

KOP KING

Mo Salah est la meilleure signature de Liverpool de la dernière décennie, déclare Danny Murphy

n’a pas de fans

Ronaldo a cinq ans et applaudit les fans avant la victoire de la Juve dans un stade vide

démarrage lent

«Il est silencieux, vous ne le voyez pas beaucoup» – Eriksen «un problème» depuis qu’il a rejoint l’Inter

Le défenseur de Villa a plaidé son innocence, affirmant que le ballon l’avait frappé à l’épaule, mais VAR a accepté la décision de l’arbitre Michael Oliver d’accorder le coup de pied.

Vardy était à nouveau sur la cible avec 11 minutes restantes. Barnes l’a choisi dans la surface et, lorsque sa tentative de retour a été bloquée, Vardy a réagi le plus rapidement pour percer une demi-volée devant Reina.

Barnes a terminé une excellente soirée avec son deuxième but après 85 minutes, accroché à la passe de Marc Albrighton pour prendre le ballon dans sa foulée et marquer.

Le joueur de 22 ans aurait pu faire un coup du chapeau dans le temps additionnel avec un peu plus de sang-froid mais il a saisi sa chance lorsque le ballon est tombé sur le but, coupant son tir en large.

Cela aurait mis la gloire sur une excellente soirée pour Leicester, mais Rodgers sera toujours ravi de ce qu’il a vu de son équipe.

.