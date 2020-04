Hé, pou facile! Miguel Herrera attaque la famille de Diego Lainez

Miguel Herrera Il était toujours très empathique à attendre dans le temps et la forme pour Diego Lainez eu un meilleur développement au Mexique pour, plus tard, émigrer en Europe. Cependant, l’offre du Real Betis et la pression de sa famille a poussé le jeune footballeur à partir précipitamment du football national.

Diego Lainez commencé à prendre une place importante sous les ordres duPou‘ dans le Amérique. En fait, il s’était imposé comme l’un des passe-temps favoris étant donné sa verticalité et sa puissance lors du marchandage. Cependant, il a décidé de quitter le club avec quelques minutes sur le dos pour voyager sur le vieux continent.

“” Il me semble que votre processus s’accélère ou ils vous font accélérer«. J’ai très bien parlé avec lui. Malheureusement, un de ces petits vers entre et votre famille est derrière “Allons-y, allons-y”Eh bien, cela arrive. Nous lui avons tous dit d’attendre, mais de la part de la famille, le père, il voulait emmener son fils à un autre football“Il a déclaré pour TUDN.

Diego Lainez registres deux scores et deux passes décisives en 933 minutes réparties sur 29 matchs depuis son arrivée au Betis début 2019. Pour cette raison, de nombreux analystes sportifs et fans ils considèrent que son départ pour l’Europe a été précipité et irréfléchi.

“Cela ne signifie pas que Lainez ne pourra pas jouer demain en Europe. Certes, si une autre équipe vous donne des possibilités, elle montrera ses conditions car elle en a beaucoup. Mais il me semble que le projet et pour quoi le football mexicain est toujours à l’étranger, ce fut une prise de décision très rapide“Terminé Miguel Herrera.