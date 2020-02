«Heartbreak on Valentine’s Day»; la baleine peut-elle être sauvée?

Une baleine à bosse pénétrant au loin a réjoui une charte du vendredi matin au large de San Diego – jusqu’à ce qu’il devienne évident que la baleine était gravement empêtrée.

Domenic Biagini, qui dirige Gone Whale Watching San Diego, a commencé un post Facebook vendredi sous le titre, “Heartbreak on Valentine’s Day”, et a décrit ce qui s’est déroulé comme “le jour le plus déchirant de la courte histoire de notre entreprise.”

La baleine en détresse a violé plusieurs fois dans un effort apparent pour se libérer d’un filet maillant qui s’était enroulé autour d’une grande partie de son corps, y compris la bouche.

Les filets maillants de pêche commerciale sont parfois appelés «filets fantômes» car ils sont en grande partie invisibles et tuent sans discrimination.

La rencontre de Biagini a commencé en fin de matinée. Il a informé SeaWorld et une équipe de démêlage sont arrivés et ont passé plusieurs heures à espérer avoir la possibilité de couper le filet ou d’attacher une bouée afin que la baleine soit plus facile à localiser samedi.

Cependant, la baleine était trop active pour s’approcher en toute sécurité et aucune ligne de pêche ne suivait le mammifère. L’équipe n’a donc pas pu attacher de bouées.

Les sociétés d’observation des baleines dans le sud de la Californie ont été informées et les équipages seront à l’affût tout au long du week-end chargé de la journée des présidents. Une équipe de démêlage formée par la NOAA est en attente au cas où la baleine serait repérée.

Biagini, un photographe animalier de renom dont l’entreprise d’affrètement a ouvert ses portes en septembre dernier, a déclaré à For The Win Outdoors que l’effort de SeaWorld s’était terminé en fin d’après-midi “alors que la baleine explosait toujours vers le nord autour de Del Mar”.

On ne sait pas où la baleine s’est emmêlée ou si cela s’est produit dans les eaux américaines. (Les filets maillants sont autorisés au large de la Californie, mais uniquement loin des côtes et sous certaines restrictions.)

Mais dans un