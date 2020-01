Aujourd’hui sur Heat Check, John, Dan et Haley regardent les actualités autour de la NBA, parlent de quelques matchs récents et examinent des performances impressionnantes de 50 points (02:42). Ils discutent et réfléchissent également au décès tragique de Kobe Bryant (19:33).

