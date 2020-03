Helmut Marko voulait infecter les pilotes de Red Bull avec un coronavirus

Red Bull avait un plan pour affronter ce championnat en pleine condition physique. Si, il y a quelques semaines, le conseiller de l’équipe autrichienne, Helmut Marko, a reconnu qu’il était préférable que Max Verstappen soit infecté par un coronavirus, on sait maintenant que son plan est allé beaucoup plus loin. L’idée était d’infecter tous ses pilotes, Red Bull et Toro Rosso, pour créer un camp.

Marko est venu proposer cette stratégie à la direction de Red Bull pour que tout le monde soit délibérément infecté, et donc ils arriveraient à l’abri au début d’une saison qu’il semble assez difficile à cause de la suspension de plusieurs grands prix qui vont resserrer le calendrier.

“Nous avons quatre pilotes de F1 et huit ou dix juniors. L’idée était d’organiser un camp où nous pourrions gérer cette période sans activité physique et mentale. Et cela aurait été le moment idéal pour l’infection à venir. Ce sont tous de jeunes hommes forts en très bonne santé. De cette façon, ils seraient prêts pour le début de l’action. Et pour qu’ils soient prêts quand ça a commencé ce sera probablement un championnat très difficile », a déclaré Helmut Marko à la télévision autrichienne ORF.

Marko n’a pas coupé un cheveu en le reconnaissant, car il considère que l’idée “était vraiment bonne et intelligente”. Chez Red Bull, l’idée n’était pas très bonne, car si elle avait été réalisée, elle serait devenue un scandale mondial. “Disons-le ainsi: l’idée n’a pas été bien accueillie”, a déclaré l’ancien pilote, se référant au fait que l’équipe n’a pas accepté la proposition et qu’ils ont dû arrêter ses pieds devant de telles bêtises. Heureusement, les quatre pilotes (Max Verstappen, Albon, Gasly et Kvyat) n’ont pas eu à recevoir la nouvelle d’un test positif pour le coronavirus.

De plus, le conseiller de l’équipe a expliqué que son l’objectif est que les pilotes arrivent le plus préparés possible au début du championnat: «Max, par exemple, je pense qu’il fait plus de courses que dans une vraie saison. Il aime simuler et participe parfois à plusieurs courses le même jour. Dans le même temps, chacun a sa propre physiothérapie, ce qui les aide dans l’entraînement physique. C’est idéal pour la formation en ce moment. Si nous avons une année avec 15 ou 18 courses, ce sera très, très difficile; Vous n’allez pas avoir la chance d’améliorer votre condition physique pendant la saison, donc c’est vraiment idéal pour profiter de ce temps que nous avons maintenant ».