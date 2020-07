Henry Cejudo mettrait fin à sa retraite pour combattre le vainqueur de Volkanovski-Holloway ou un match de boxe avec Ryan Garcia

Image via @henrycejudo sur Instagram

Henry Cejudo accordera une attention particulière à la lutte pour le titre des poids plumes à l’UFC 251.

Dans le nouvel événement principal de la carte à la carte, Alex Volkanovski tentera de défendre son titre poids plume dans un match revanche contre l’ancien champion Max Holloway. C’est un match intrigant, mais avant le combat, Volkanovski et Cejudo ont échangé des tirs et beaucoup se sont demandé si un combat entre les deux se produirait.

Selon l’entraîneur de Cejudo, Albarracin pense que « Triple C » mettrait fin à sa retraite pour combattre le vainqueur de Volkanovski-Holloway ou un match de boxe contre Ryan Garcia.

« C’est la chose [with] Henry, quand tu es numéro un depuis qu’il a 11 ans, il a toujours eu cette cible sur le dos. Vous fixez ces objectifs et vous les atteignez, il ne reste presque plus rien », a déclaré Albarracin à BJPENN.com. «D’un autre côté, il est difficile de s’épuiser lorsque vous combattez quelques millions de personnes. Je pense que cela en fait partie, ce n’est pas la seule raison. Il veut prendre sa retraite parce qu’il a toujours été déterminé à fonder une famille et a consacré toute sa vie à cela et à devenir le plus grand athlète de combat de tous les temps et il l’a atteint en devenant un champion olympique, poids mouche et poids coq.

«Il n’y a vraiment qu’un seul combat qui l’attire et ce serait Volkanovski en MMA. En raison du fait que personne n’a jamais remporté trois titres dans trois catégories de poids différentes. Le roi Ryan Garcia, Henry avait l’habitude de boxer juste après la lutte », a-t-il poursuivi. «Les mains d’Henry sont bonnes, c’est pourquoi le roi Ryan Garcia l’a appelé. Mais, vraiment, il n’y a qu’un seul vrai roi et tôt ou tard, tout le monde plie le genou à Triple C. Si c’est de la boxe c’est Ryan Garcia, si c’est du MMA c’est Volkanovski. «

Si Holloway gagne, Albarracin sait que Cejudo peut toujours vaincre le Hawaïen. Mais, il admet qu’ils aiment davantage le match contre Volkanovski, car les deux se sont discutés.

«Je pense que c’est la classe de poids. Pour l’instant, si Holloway gagne, je pense que Henry bat aussi Holloway. Henry n’est pas beaucoup plus petit que Volkanovski », a-t-il dit.« Donc, il a montré qu’il est battable et qu’il n’a pas le pouvoir de coupure, il est plus un puncheur de volume. Henry a ce pouvoir d’élimination comme vous l’avez vu. «

Bien que Henry Cejudo soit à la retraite, il semble probable qu’il se battra à nouveau. Mais, le capitaine Eric ne serait toujours pas choqué si nous ne le voyons pas à nouveau concourir.

