Henry Martin enrage et répond aux critiques de Carlos Albert

Source: Twitter @tiburonzone / @HenryMartinM

Henry Martin il était le héros de Amérique Vendredi soir après la dernière minute, match nul contre Cougars. Pour cette raison, sa célébration a donné quoi parler étant donné l’euphorie naturelle qu’il a montrée.

Cela n’a pas été bien reçu par le journaliste Carlos Albert, qui a assuré que les Aztèques voulaient “émuler“Les célébrations de Cristiano Ronaldo. Compte tenu de cela, l’attaquant Azulcrema a répondu en déclarant que A aucun moment il n’a pensé à la star portugaise au moment de sa célébration.

“Avec tout le respect qu’il mérite, Je n’ai jamais imité personne. À votre connaissance, c’est l’euphorie et l’émotion que vous ressentez lorsque vous marquez le but d’une égalité à la dernière minute. Et je ne pense pas que ce soit la raison perdre le respect de personne», A déclaré Henry Martin.

Avec tout le respect qu’il mérite, à aucun moment je n’ai imité qui que ce soit.

À votre connaissance, c’est l’euphorie et l’émotion que vous ressentez lorsque vous marquez le but d’une égalité à la dernière minute et je ne pense pas que ce soit une raison pour perdre le respect de qui que ce soit … un câlin!

– HENRY MARTIN (@HenryMartinM) 8 mars 2020

Ce n’est pas la première fois que le journaliste en question a des désaccords avec les joueurs de football Mexicains Il convient de noter qu’il y a quelques jours, Albert a critiqué Javier Hernandez pour ses déclarations concernant le gouvernement du président López Obrador.