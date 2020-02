Heure de début au Royaume-Uni, chaîne de télévision et diffusion en direct en ligne, ainsi que les préliminaires de la carte de combat de TONIGHT’S

Jon Jones défend son titre des poids lourds légers à l’UFC 247 TONIGHT quand il affronte Dominick Reyes.

Jones et Reyes sont en tête de liste lors d’une énorme soirée d’action du MMA à Houston, au Texas.

Jones est une superstar de l’UFC qui restera l’un des grands de tous les temps

Le double champion de l’UFC est largement considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps et a battu Tiago Santos en juillet dernier lors de sa 25e victoire en carrière.

Il affronte le cogneur californien Reyes ce week-end avec le joueur de 30 ans avec un record invaincu de l’UFC avec 12 victoires en 12 combats après sa victoire sur Chris Weidman en octobre.

Quand et où est l’UFC 247?

Il se tiendra aux États-Unis le samedi 8 février au Toyota Center de 19 000 places à Houston, au Texas.

Les premiers préliminaires commencent à 18 h 15 HE, soit 23 h 15 au Royaume-Uni.

Ensuite, ce sont les préliminaires, dont Trevin Giles et Alex Morono, et ils devraient commencer vers 1 heure du matin au Royaume-Uni.

La carte principale elle-même, mettant en vedette le combat du championnat féminin de poids mouche entre Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian, devrait commencer vers 3 heures du matin.

Cela dépendra de la longueur de la carte, mais l’anneau marche pour Jones vs Reyes devrait être autour 4h30 le dimanche.

Dominick ‘The Devastator’ Reyes est invaincu mais est l’extérieur contre Jones

UFC 247: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’action de Houston sera en direct sur BT Sport 2 et l’événement principal n’est PAS un événement à la carte au Royaume-Uni.

La couverture des préliminaires et de la carte principale commencera à 1 h du matin.

Si vous êtes abonné à BT Sport, téléchargez l’application officielle pour diffuser sur un certain nombre d’appareils.

Un UFC Fight Pass est disponible à l’achat à partir de 6,99 £ si vous souhaitez diffuser où que vous soyez et assister aux premiers matchs préliminaires.

UFC 247: carte de combat complète

Carte principale

Jon Jones vs Dominick Reyes (titre des poids lourds légers)

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian (titre féminin poids mouche)

Juan Adams vs Justin Tafa (poids lourd)

Mirsad Bektic vs Dan Ige (poids plume)

Derrick Lewis vs Ilir Latifi (poids lourd)

Prélims

Trevin Giles vs Antonio Arroyo (poids moyen)

Alex Morono contre Kalinn Williams (poids welter)

Lauren Murphy vs Andrea Lee (poids mouche des femmes)

Premiers préliminaires

Miles Johns vs Mario Bautista (poids coq)

Journey Newson vs Domingo Pilarte (poids coq)

Andre Ewell vs Jonathan Martinez (poids coq)

