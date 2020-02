Heure de début confirmée pour le match revanche du titre des poids lourds WBC, undercard complet, résultats et flux de commentaires

C’est Tyson Fury vs Deontay Wilder partie 2 ce soir dans l’un des plus grands combats de titre des poids lourds de la boxe ces dernières années.

La paire invaincue a produit une rencontre passionnante à Los Angeles fin 2018, s’affrontant dans un match nul épique, mais controversé.

Il est maintenant temps pour le match revanche et voici tout ce que vous devez savoir pour suivre l’énorme affrontement…

Tyson Fury et Deontay Wilder s’affronteront à nouveau à Las Vegas ce soir

Elle a lieu le samedi 22 février

Le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas accueille le combat

Il devrait commencer aux États-Unis vers 21 heures, selon la durée de la undercard

Le Royaume-Uni a huit heures d’avance, donc l’heure de début prévue ici est vers 5 heures du matin dimanche matin.

La couronne WBC de Wilder ainsi que le statut «linéaire» de Fury et le titre poids lourd du Ring Magazine vacant seront en jeu.

talkSPORT est le SEUL endroit au Royaume-Uni où vous pouvez écouter les commentaires radio en direct du combat – et gratuitement!

Le combat est également diffusé en direct sur BT Sport Box Office, au prix de 24,95 £

Deontay Wilder et Tyson Fury sont prêts pour une revanche explosive

Fury vs Wilder: Comment écouter

talkSPORT vous apporte neuf heures de couverture ininterrompue de 22 heures le samedi soir jusqu’à 7 heures le dimanche matin.

Vous pouvez écouter talkSPORT via notre lecteur radio ci-dessous ou notre service de streaming en ligne ici sur talkSPORT.com.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

Suivez également notre blog en direct ci-dessous pour des mises à jour régulières.

Fury vs Wilder: combien les deux hommes pèsent

Les deux combattants sont entrés dans cet affrontement beaucoup plus important que lors de leur premier combat en décembre 2018.

Fury pèse exactement trois pierres de plus que l’Américain, étant entré à 273 lb (19e 7 lb) sur la balance – 16½ lb plus lourd que la partie 1 contre Wilder.

Pendant ce temps, Wilder pesait 212½lbs (15st 2lbs 8oz) – 18½lbs plus lourd cette fois-ci.

Fury vs Wilder: Les dernières cotes

Victoire Fury – 10/11.

Victoire de Fury par KO: 4/1.

Victoire plus sauvage – 10/11.

Victoire plus faible de KO: 5/4.

Match nul – 20/1.

* Meilleur prix sur Oddschecker. Correct au moment de la rédaction.

Fury vs Wilder: La carte complète et les résultats

Deontay Wilder vs Tyson Fury (poids lourd)

Charles Martin vs Gerald Washington (poids lourd)

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima (poids super-coq)

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis (poids super-welter)

Subriel Matias vs Petros Ananyan (super léger)

Amir Imam vs Javier Molina (Super-léger)

Rolando Romero bat Arturs Ahmetovs par arrêt du deuxième tour (Léger)

Gabriel Flores Jr bat Matt Conway par décision unanime sur les points (poids léger)

Vito Mielnicki Jr BEATS Corey Champion par décision unanime de points (poids welter)

Isaac Lowe bat Alberto Guevara par décision unanime sur les points (poids plume)

