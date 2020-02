Heure de début de Kell Brook, diffusion en direct, chaîne de télévision et undercard alors que Special K revient à Sheffield

Kell Brook fait son retour tant attendu sur le ring ce soir contre Mark DeLuca.

Special K n’a pas combattu depuis décembre 2018 – il est maintenant de retour dans sa ville natale de Sheffield, cherchant à reconstruire sa carrière.

Matchroom

Kell Brook pèse avant son retour sur le ring

Voici tout ce que vous devez savoir sur son retour sur le ring ce soir…

Le combat a lieu à la FlyDSA Arena de Sheffield.

Les promenades sur le ring sont attendues de 22 h, heure du Royaume-Uni mais cela dépendra des résultats undercard.

Le combat est présenté sur Sky Sports Main Event avec une couverture commençant à 20h. C’est aussi sur Sky Sports Arena à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser ce combat en direct via l’application sur leur ordinateur, tablette et appareils mobiles.

Alternativement, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Undercard

Kell Brook vs Mark DeLuca – concours de poids super-welter

Kid Glahad vs Claudio Marrero – éliminateur du titre poids plume IBF

Terri Harper vs Eva Wahlstrom – WBC & IBO World Female super-featherweight title

Anthony Tomlinson vs Stewart Burt – concours poids welter

Dave Allen vs Dorian Darch – concours poids lourds

Martin J Ward vs Jesus Amparan – concours des super-plumes

John Docherty vs Pablo Mendoza – concours des super-moyens

Donte Dixon vs Eduardo Valverde – concours des super-plumes

Callum Beardow vs Pawel Martyniuk – concours poids léger

Dernières cotes de paris

Kell Brook 1/20

Mark DeLuca 9/1

Match nul 25/1

Mark DeLuca affrontera Kell Brook à Sheffield

.