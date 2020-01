Heure de l’Oklahoma vs. Kansas State, chaîne de télévision, diffusion en direct

Il est temps pour une autre rivalité Big 12, cette fois entre l’Oklahoma et l’État du Kansas. Vous ne pourrez regarder ce match que sur ESPN +, alors inscrivez-vous maintenant pour regarder tous vos flux CBB préférés.

Les Sooners viennent de remporter une victoire d’un point sur l’État du Mississippi après avoir perdu contre Baylor, classé n ° 1 la semaine dernière. Ils essaieront de reprendre une séquence de victoires et de se hisser au classement des Big 12 contre Kansas State.

Les Wildcats ont une fiche de 1-5 en conférence jusqu’à présent cette saison et connaissent des défaites consécutives contre le Kansas et l’Alabama (SEC), n ° 3. Mais ne comptez pas Kansas State car ils ont battu la Virginie-Occidentale au 12e rang plus tôt en janvier et semblent certainement capables de jouer à nouveau des artistes bouleversés.

Comment regarder l’Oklahoma contre l’État du Kansas:

Oklahoma Sooners (13-6) contre Wildcats de l’État de Kansas (8-11)

Mercredi 29 janvier, 20 h 00 ET

Bramlage Coliseum, Manhattan, KS

Flux CBB:

Direct: ESPN +

Cotes de basket-ball de la NCAA:

L’État du Kansas est favori de 1,5 point sur l’Oklahoma, selon BetMGM. Le sur / sous est fixé à 134,5 points.

