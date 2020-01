heure et où regarder le match de la Copa del Rey en direct en ligne à la télévision

Barcelone et Leganés contester cela Jeudi 30 janvier les huitièmes de finale de la Copa del Rey aujourd’hui. Culés et cornichons s’affrontent dans l’un des deux duels opposant des équipes d’élite, un candidat au titre de champion et un autre à la descente d’argent. La confrontation pour une place de quatrième à parti unique commencera à partir du 19 h 00 dans le Camp Nou et peut être suivi en direct sur la plateforme DAZN et en ligne minute par minute sur le site de OK QUOTIDIEN.

Ce que vous attendez d’une égalité placide pour les Catalans sera un véritable test décisif. Il Barça de Quique Setién il se joue à domicile lors de ces deuxièmes Copa del Rey devant un rival imprévisible comme le Leganés de Javier Aguirre. Deux techniciens au charisme, avec une idée de jeu très définie et disparate, avec deux objectifs très différents.

Les Catalans doivent récupérer tout le crédit qu’ils ont perdu cette saison et cela a augmenté en janvier après la perte du Super Coupe d’Espagne, le dénuement de Ernesto Valverde et la blessure de Luis Suarez Setien Il n’a pas réussi à redresser le parcours et a déjà eu les premiers problèmes avec les costumes qui pourraient avoir un impact sur le vert de continuer ce parcours.

Il Leganés arrive concentré sur La Ligue mais conscient qu’un coup de pouce Copa del Rey renverser Barça Vous pouvez semer l’optimisme et un précédent dans vos rangs. Assumé la marche de En-Nesyri et en attente de signatures sur le cor, ceux de la périphérie de la capitale mèneront la jeunesse nationale de Arnaiz et Ruibal et avec Guido Carrillo au point d’attaque qui, les trois buts marqués cette saison, ont tous été dans la compétition copera.

Il Barcelone – Leganés peut être vu à la télévision aujourd’hui Jeudi 30 janvier du 19 h 00 à DAZN. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Barcelona – Leganés?

Espagne: 30/01/2020 19h00 (18h00 aux Canaries).

Argentine: 30/01/2020 15h00

Mexique: 30/01/2020 12:00 heures.

La Colombie: 30/01/2020 13 h 00

Pérou: 30/01/2020 13 h 00

Chili: 30/01/2020 15h00

Venezuela: 30/01/2020 14h00

Uruguay: 30/01/2020 15h00

Les anges: 01/30/2020 10:00 heures.

New York: 30/01/2020 13 h 00

Où joue Barcelone – Leganés?

Stade Camp Nou

Où télévisez-vous Barcelone – Leganés?

Espagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Sports

Chili: DIRECTV Sports

La Colombie: DIRECTV Sports

Costa Rica: SKY Sports

Croatie: Arena Sports 2

Equateur: DIRECTV Sports

Japon: DAZN

Mexique: SKY HD

Hollande: Ziggo Sport Voetbal

Pérou: DIRECTV Sports

Portugal: Sport TV3

États Unis: ESPN +

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

Qui arbitre Barcelone – Leganés?

Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares)

Alignements possibles de Barcelone – Leganés

Barcelone: Net; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Vidal, Arthur; Messi, Griezmann et Ansu Fati.

Leganés: Soriano; Rosales, Bustinza, Tarín, Omeruo, Silva; Recio, Rubén Pérez; Ruibal, Arnáiz; et Carrillo.