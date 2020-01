heure et où regarder le match de la Liga Santander en direct en ligne à la télévision

Athlète de Madrid et Leganés ouvrir la journée du football aujourd’hui Dimanche 26 janvier dans la Ligue de Santander. Il Wanda Metropolitano sera le tapis du différend de cette réunion qui débutera dans la capitale espagnole à partir du 12:00 heures (un de moins aux Canaries). Le vingt et unième jour de La Ligue mettre à l’épreuve matelas et cueilleurs au cours d’une semaine difficile pour les deux.

Le match sera télévisé par Movistar LaLiga et sera à son tour raconté aujourd’hui ce Atlético de Madrid – Leganés à travers le web de OK QUOTIDIEN, où nous raconterons minute par minute tout ce qui se passe en direct et directement.

Il Athlète de Madrid cherche à se remettre du coup qui a été l’élimination de cette semaine dans le Copa del Rey. Les matelas, avec nombre de leurs pièces titulaires, n’ont pas pu avec l’élan, le courage et le cœur qui ont imposé au parti le Culturel léonais, de deuxième B. Le but du Leon était un vrai casse-tête pour ceux de la Cholo Simeone. L’entraîneur argentin est resté parmi ceux indiqués pour l’élimination; l’autre, Joao Felix. Récupérez le crédit avant le Leganés, déterminant

Il Leganés souffert de la belle aussi dans le Copa del Rey mais les cornichons ont obtenu la passe contre lui Ebro (0-1), un autre set de la catégorie bronze. La chance leur a donné une croix au deuxième tour de placards dans le Camp Nou avant le Barça Peut-être que la grosse bosse que l’équipe doit surmonter est la perte sur ce marché de Youssef En-Nesyri, qu’il a signé avec Séville la semaine dernière. En position de relégation, le Mexicain Javier Aguirre Il a du travail sur le banc.

Il Atlético de Madrid – Leganés de cela 26 janvier partira de 12:00 heures et il peut être vu à la télévision à Movistar LaLiga. Le match sera compté minute par minute OK QUOTIDIEN, avec le précédent, les alignements et chaque action du choc entre matelas et cornichons.

À quelle heure est joué l’Atlético de Madrid – Leganés?

Espagne: 26/01/2020 12:00 heures (11:00 heures dans les îles Canaries).

Argentine: 26/01/2020 8h00.

Mexique: 26/01/2020 5:00 heures.

La Colombie: 26/01/2020 6:00 heures.

Pérou: 26/01/2020 6:00 heures.

Chili: 26/01/2020 6:00 heures.

Venezuela: 26/01/2020 7:00 heures.

Uruguay: 26/01/2020 8h00.

Les anges: 26/01/2020 3h00.

New York: 26/01/2020 6:00 heures.

Où joue l’Atlético de Madrid – Leganés?

Stade Wanda Metropolitano

Où l’Atlético de Madrid – Leganés est-il télévisé?

Espagne: Movistar LaLiga, Mitele Plus

Argentine: ESPN 2

Canada: beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chili: ESPN 2

La Colombie: ESPN 2

Croatie: Sportklub 1 Croatie

Equateur: ESPN andin 2

France: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT

Italie: DAZN, DAZN 1

Japon: WOWOW, DAZN

Mexique: SKY Sports

Hollande: Ziggo Sport Extra

Pérou: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1

Royaume-Uni: LaLigaTV, Premier Sports 2

États Unis: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Qui arbitre l’Atlético de Madrid – Leganés?

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité valencien)

Compositions possibles de l’Atlético de Madrid – Leganés

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Thomas, Herrera, Saul; Joao Felix et Morata.

Leganés: Cuellar; Bustinza, Omeruo, Awaziem, Silva, Kevin; Roque Mesa, Recio; Oscar, Braithwaite; et Carrillo.