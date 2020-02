Heures de début, canaux, flux, écarts de points

Les DC Defenders et Houston Roughnecks se sont imposés comme les meilleures équipes évidentes de la XFL lors du week-end d’ouverture, tandis que les New York Guardians et les St. Louis BattleHawks ont remporté des victoires bouleversées lors de la semaine 1. Les quatre équipes invaincues de la ligue s’affronteront lors de la semaine 2 et à Los Angeles, les Wildcats et les Renegades s’attendent à aligner leurs quart-arrière n ° 1 pour la première fois.

Voici un aperçu complet de la semaine 2 dans la XFL. Toutes les informations de paris via BetMGM.

Samedi 15 février

Gardiens de New York (1-0) chez DC Defenders (1-0)

Temps: 14h00. ET

Emplacement: Audi Field

Canal: abc

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: Défenseurs -6,5

Plus / moins: 47,5

Tampa Bay Vipers (0-1) chez Seattle Dragons (0-1)

Temps: 17h00. ET

Emplacement: Champ CenturyLink

Canal: RENARD

Courant: Fox Sports Go

Écart de points: Vipers -2,5

Plus / moins: 44,5

Dimanche 16 février

Dallas Renegades (0-1) aux Wildcats de Los Angeles (0-1)

Temps: 15:00. ET

Emplacement: Parc sportif de santé Dignity

Canal: abc

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: Renegades -4,5

Plus / moins: 48,5

BattleHawks de Saint-Louis (1-0) à Houston Roughnecks (1-0)

Temps: 18 h 00 ET

Emplacement: Stade TDECU

Canal: FS1

Courant: Fox Sports GO

Écart de points: Roughnecks -8,5

Plus / moins: 50,5

.