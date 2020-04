Heures et où voir les matchs d’aujourd’hui, samedi 4 avril

Au milieu de la crise des coronavirus, avec presque tout le sport arrêté, ce week-end arrive Wrestlemania 36. Les plus grandes mesures d’événement de lutte pendant les jours 4 et 5 avril aux stars de la WWE. L’événement a lieu au Orlando Performance Center, mais bien que la lutte refuse de fermer par COVID-19, elle se déroulera à huis clos.

La prise pressante célèbre son spectacle historique dans sa 36e édition et sera divisé en deux passes. Le premier sera diffusé le matin du samedi au dimanche, à partir de 1h00, tandis que le second sera dans le Du dimanche soir au lundi, en même temps. Au total, il y aura jusqu’à 15 batailles réparties sur les deux nuits.

Wrestlemania 36 peut être suivi de PPV. Cependant, la quarantaine a causé La WWE offre un mois gratuit à ses nouveaux abonnés avant le début du spectacle. Pour lui, tout utilisateur aura accès à voir le spectacle sur WWE Network, où il sera diffusé en deux parties, en plus de pouvoir profiter des événements passés.

Les combat qui auront lieu pendant les deux nuits que dure le spectacle sont:

Championnat de la WWE: Brock lesnar contre Drew McIntyre

Championnat universel: Goldberg contre Règne romain

The Undertaker contre AJ Styles

John Cena contre «Le démon» Bray Wyatt

Bord contre Randy orton

Championnat RAW féminin: Becky lynch contre Shayna Baszler

Championnat SmackDown féminin (jusqu’à cinq): Bayley contre Sasha Bank contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi

Championnat NXT: Rhea Ripley contre Charlotte Flair

Kevin Owens vs Seth Rollins

Sami Zayn vs Daniel Bryan

Championnat SmackDown Tag Team: Le Miz y John Morrison contre Les utilisations contre Le nouveau jour

Championnat RAW Tag Team: Les bénéfices de la rue contre Andrade et Ángel Garza

Elijah contre King corbin

Aleister Black contre Bobby lashley

Otis contre Dolph Ziggler