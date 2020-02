Hijack Liverpool transfère et signe un fan de Blues de son enfance

L’humiliation 3-0 de Chelsea aux mains du Bayern Munich a été, selon les mots de Frank Lampard, une «leçon difficile» et un «test de réalité» pour son équipe.

Personne ne peut contester cette affirmation.

Les Bleus étaient surclassés dans tous les départements – et c’est une façon flatteuse de le dire.

La première saison de Frank Lampard en tant que manager de Chelsea a été une montagne russe

Du parfait arrière central de Jerome Boateng et David Alaba aux attaquants électriques Serge Gnabry et Robert Lewandowski, chaque joueur du Bayern a rappelé aux fans de Chelsea le grave manque de qualité de leur équipe.

Au milieu du parc, Thiago a dicté le jeu avec quelques passes à couper le souffle tandis que Joshua Kimmich tenait confortablement le fort derrière.

Alphonso Davies a illuminé la rencontre avec son rythme sensationnel, dans les deux sens, pour annoncer son nom sur la scène mondiale, tandis que l’infaillible Gnabry terrorisait la défense de Chelsea et Lewandowski livrait une masterclass en tête de file.

Le Bayern et Gnabry ont absolument détruit Chelsea mardi soir

Et malgré l’air d’optimisme autour de Stamford Bridge avant le raclage, le message le plus douloureusement clair du jeu est à quel point Chelsea a chuté par rapport à l’élite européenne – et également, à quel point la Premier League est laissée pour compte.

Ne vous y trompez pas, la Premier League n’est pas “la meilleure ligue du monde” comme tout le monde le dit – et la ridicule avance de 22 points de Liverpool en haut du tableau en est la preuve.

Manchester United et Arsenal auraient tous été démantelés par les géants allemands suprêmes, tandis que Tottenham en a déjà été humilié cette campagne.

Mais le plongeon des Bleus dans la non-pertinence européenne n’est pas dû aux inefficacités de Frank Lampard.

Le jeune entraîneur anglais a correctement sélectionné le même alignement que celui qui avait battu les Spurs 2-1 le week-end, mais même s’il avait opté pour un quatre de retour, le score aurait été similaire sinon pire.

Les trois premiers de Chelsea étaient le vieillissant Olivier Giroud, le prometteur mais inexpérimenté Mason Mount et le carrément moyen Ross Barkley – pourquoi quelqu’un pensait-il avoir jamais eu une chance de battre le Bayern?

Hormis peut-être Mateo Kovacic, aucun joueur de Chelsea n’entrerait dans le Bayern XI actuel – et la plupart auraient du mal à monter sur leur banc.

Chelsea a été humilié par le Bayern

Le lien est fait et fait comme épousseté et la hiérarchie de Stamford Bridge devrait maintenant travailler sans relâche pour trier ses affaires au début de l’été.

La signature de 36 millions de livres sterling de Hakim Ziyech de l’Ajax est un bon début, mais il doit y avoir au moins 150 millions de livres sterling de plus dépensés si le club veut même penser à améliorer ses performances en Ligue des champions la saison prochaine.

Que devrait-il se passer ensuite?

Tout d’abord, tout comme Jurgen Klopp et Pep Guardiola l’ont fait dans leurs clubs respectifs, Lampard doit jeter le bois mort.

Marcos Alonso, Antonio Rudiger, Pedro, Giroud et Willian devraient tous être vendus en été.

Aucun d’entre eux n’est à la hauteur – et bien que cela semble dur pour Rudiger, son positionnement et sa sensibilisation sur le terrain ne se sont pas améliorés et les Bleus devraient tirer profit de l’Allemand pendant qu’il est toujours noté.

Sancho devrait remplacer Willian dans l’équipe de Chelsea

Un nouveau défenseur central doit être signé pour associer Andreas Christensen à l’arrière, tandis que Kurt Zouma et Fikayo Tomori continuent de se développer comme remplaçants.

Dayot Upamecano a été superbe pour RB Leipzig et il devrait être prioritaire à tout prix, mais si ce n’est pas possible, un autre nom qui pourrait combler le vide est Caglar Soyuncu de Leicester qui a également brillé cette saison.

La signature de Jadon Sancho, un fan de Chelsea et un autre attaquant, devrait également être faite car le manque clair de buteurs est plus évident que jamais.

Timo Werner aurait une clause de libération de 30 millions de livres sterling et si les chefs des Blues avaient le moindre sens, ils tenteraient au moins de détourner la décision de Liverpool pour l’attaquant.

Barkley devrait être montré la porte dès que possible et la signature d’un milieu de terrain buteur – peut-être James Maddison ou Jack Grealish – devrait être en tête de l’ordre du jour.

Ces trois signatures feraient au moins de Chelsea une certitude pour les quatre premiers de la saison prochaine, mais pour le moment, une course décente en Ligue des champions est à un million de kilomètres.

