Histoire de la visite surprise de Kobe Bryant à l’hôpital avec un enfant malade

Dans les jours qui ont suivi la mort choquante de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère en Californie, des athlètes du monde entier se sont manifestés pour partager leurs bons souvenirs de Kobe.

Mais pour beaucoup, l’impact personnel de Bryant s’est étendu au-delà d’un lien avec des athlètes et des célébrités. Il a eu un impact sur les gens ordinaires – même dans de brèves interactions. Ce n’était pas plus évident qu’une récente publication sur Facebook de Kristen O’Connor Hecht.

O’Connor Hecht est l’épouse de l’ancien directeur des partenariats d’entreprise de Phoenix Suns, Tom Hecht (maintenant avec les Brewers). Lorsque Kristen a travaillé à l’hôpital et au centre médical St. Joseph à Phoenix, un cardiologue avec lequel elle a travaillé a demandé à Kristen si son mari pouvait voir si les Lakers – avant un match à Phoenix – signeraient un ballon de basket pour un jeune fan en phase terminale nommé … Kobe.

Comme Kristen l’a expliqué dans son article, le jeune Kobe n’a pas seulement obtenu un ballon de basket autographié, mais Kobe Bryant lui-même avait entendu l’histoire et fait une visite surprise à l’hôpital. Elle a partagé que Bryant a passé une heure avec le jeune Kobe et a même offert de payer pour son traitement, mais une malformation cardiaque a rendu le jeune fan trop malade pour une greffe. Le garçon est décédé la semaine suivante.

L’histoire complète, cependant, était incroyablement touchante.

Elle a écrit:

J’ai donc une histoire… Lorsque nous vivions à Phoenix, mes chemins et ceux de Tom se croisaient souvent dans notre travail. Un cardiologue pédiatrique avec qui j’ai travaillé m’a demandé si Tom pouvait obtenir un autographe des Lakers pour un patient mourant de 5 ans qui s’appelait Kobe. Il venait d’une des réserves de l’Arizona où le basket est la vie. J’ai appelé Tom au Phoenix Suns pour faire la demande, croyant qu’il n’y aurait pratiquement aucun moyen que cela se produise. Les Lakers venaient jouer les Suns plus tard dans la semaine.

Un jour plus tard, Tom m’a appelé et m’a dit: “Il le fera!” J’étais ravi et j’ai pensé que j’apporterais le ballon ou quoi que ce soit pour fonctionner. Tom a dit: “Non, il a lu votre histoire et il veut venir rencontrer le petit garçon.” J’étais bouleversé! Le lendemain, avec le soutien de la famille Colangelo, une limousine a amené Kobe Bryant à mon bureau. Sous le voile du secret – ni les responsables de la sécurité ni ceux des relations publiques n’ont été informés (j’ai eu un peu de mal pour ça, mais ça en valait la peine!), Nous avons tous les trois grimpé un escalier arrière vers la chambre de ce petit garçon en soins intensifs cardiaques. Pendant une bonne partie de l’heure, ils ont joué au basket-ball, en passant dans les deux sens, avec le petit Kobe en riant, sa douce maman souriant et riant.

Plusieurs articles dédicacés ont été laissés et de nombreuses photos ont été prises. Les machines qui le maintenaient en vie sonnaient, tournoyaient et alarmaient et son doc souriait juste d’une oreille à l’autre, alors que Tom et moi nous tenions nerveusement en train de regarder cette incroyable scène se dérouler devant nous. En rentrant en limousine, Kobe s’est tourné vers moi et m’a dit: «Kristen, que puis-je faire pour aider? Est-ce une question financière? Parce que je peux m’en occuper. “Ce n’était pas le cas. (Le petit garçon avait une malformation cardiaque et était trop malade pour une greffe.) J’ai été terrassé. J’ai été impressionné non seulement par sa sincérité et son offre de générosité, mais aussi par la gentillesse et la chaleur dont il a fait preuve.

Little Kobe est décédé la semaine suivante. Environ trois semaines plus tard, j’ai reçu une lettre de la maman de Little Kobe décrivant le pouvoir à ces moments-là. Elle a dit que ce furent les moments les plus joyeux de toute sa vie. Les photos étaient les seules photos qu’elle avait de lui souriant. Selon les responsables des relations publiques de Kobe Bryant, il a fait cela partout, mais l’accord était – pas de relations publiques. Depuis ce jour, il a été mon héros et quand les gens me disaient qu’ils ne l’aimaient pas, je disais: “Laisse-moi te raconter une histoire …”. Que Dieu fasse briller la lumière éternelle sur votre âme, Kobe.

