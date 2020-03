Histoire hilarante du procès d’Arsenal de Kolo Touré quand il s’est attaqué à Arsène Wenger, Thierry Henry et Dennis Bergkamp pour remporter le contrat

Il n’y a pas de football à espérer en ce moment et avec le Premier ministre Boris Johnson exhortant tout le monde à éviter les contacts sociaux inutiles, il y aura probablement des jours plus sombres à venir. Par conséquent, il est essentiel que nous ayons toujours un bon rire.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons fouillé dans les archives pour sélectionner certaines de nos histoires drôles préférées du monde du sport, et nous vous apportons un conte hilarant chaque jour.

Le procès d’Arsenal de Kolo Touré n’est pas un Arsène Wenger va oublier de sitôt

Et un homme qui en a quelques-uns à dire est Ray Parlour.

Voici l’histoire classique de la légende d’Arsenal sur l’incroyable procès de Kolo Toure au club du nord de Londres en 2002…

«Kolo Touré. Quel joueur fantastique il était », a déclaré le Romford Pele. «Absolument génial quand il est arrivé. C’était un de ces types toujours nerveux et il chassait tout. On pouvait le voir par sa façon de jouer.

«Il est venu s’entraîner un jour, ce qu’il faisait pour les trialistes, c’est mettre en place des jeux. Habituellement, si c’était un avant-centre, il mettait Martin Keown sur lui car il savait qu’il allait essayer de le frapper et peu importe et s’il pouvait gérer cela, il pourrait être un joueur décent.

.

La légende d’Arsenal Ray Parlour était sur le terrain d’entraînement tandis que Kolo Touré était en procès

«Ce jour-là, ils ont eu Kolo Touré, Martin Keown lors de la première séance d’entraînement de Kolo Touré. Contre eux, ils avaient Thierry Henry et Dennis Bergkamp. Je jouais sur le côté droit et Arsene Wenger était assise là, c’était plus pour les attaquants vraiment, et nous avions l’habitude de faire du pattern pattern. Si je venais à l’intérieur, Henry irait à l’extérieur et vice versa avec Pires sur le côté gauche.

«J’ai roulé le ballon dans Thierry Henry et Kolo Touré de nulle part l’a écrasé par derrière. Tacle à deux pattes. Terrible tacle. Sérieusement, cela aurait pu être un carton rouge dans un jeu normal. Notre meilleur joueur roule.

«Arsène Wenger dit« Kolo, que fais-tu? Ne tacle pas, ne tacle pas. »Il veut juste qu’il reste là. “Oh, désolé, désolé”.

“La balle de la minute suivante entre dans Dennis Bergkamp, ​​ils ont troqué maintenant. Kolo Touré fait exactement la même chose et deux pieds Dennis Bergkamp et nous pensons que «c’est incroyable. Comment gagner la ligue si nos deux meilleurs joueurs ont été éliminés par le trialiste. Il doit travailler pour quelqu’un d’autre ».

. – .

Kolo Toure a joué 326 matchs avec Arsenal

“Arsene Wenger dit” n’a plus raison de s’attaquer “.

«Le ballon suivant entre et Kolo Touré fait un excellent tacle, le lit et le ballon est retourné en l’air. Arsene Wenger se tenait juste au milieu du milieu de terrain et en avant et il essayait de regarder le mouvement, donc le ballon est monté en l’air et Kolo Touré a l’œil sur le ballon – il poursuit le ballon – et où at-il atterri? Juste au pied d’Arsène Wenger et il est à deux pieds Arsène Wenger. Tacle approprié.

“Tout ce que vous avez entendu était” ahhhh “. Les gars sont comme «c’est incroyable. Il a sorti Bergkamp, ​​Henry et Wenger lors de son procès.

«Wenger a dû boiter. Il est retourné au cabinet médical. Kolo Touré est comme «oh non» et pleure presque. Il ne peut pas le croire. C’est son grand jour à Arsenal et il a éliminé deux de nos meilleurs joueurs et le manager.

«Cet après-midi, je me souviens être allé dans la salle médicale pour voir Gary Lewin à propos de quelque chose et Arsene Wenger est assise là avec un gros sac de glace à la cheville et je me suis senti désolé pour Kolo Touré. J’ai dit “patron, je ne pense pas qu’il voulait vous botter comme ça”.

Plus de l’archive:

L’histoire hilarante de Roy Keane sur le fait d’essayer de signer Matt Taylor à Sunderland et d’être rejeté par SMS

“Il est allé” quoi? Regardez ma cheville ». Et il avait une grosse bosse à la cheville. “Eh bien, il ne voulait pas dire ça patron”.

“Il a dit:” Je sais qu’il ne le pensait pas, j’aime son désir. Nous allons le signer demain »et c’était tout.

«Nous l’avons signé pour 150 000 £ parce qu’il aimait son désir. Il pourrait retirer cela de lui et changer la façon dont il jouait juste par son désir de leur donner un coup de pied à deux joueurs et il a fini par être un joueur incroyable pour Arsenal. »

.