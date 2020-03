“Histoires étonnantes” et le problème avec l’anthologie épisodique

Steven Spielberg était l’un des joyaux de la liste initiale de talents d’Apple pour son service de streaming naissant, a défilé à la manière des Avengers dans une présentation en mars dernier, presque exactement un an avant le lancement éventuel de sa collaboration avec le géant de la technologie. Le succès a été particulièrement impressionnant compte tenu de la prétendue tension de Spielberg avec Netflix sur la distribution en salle et l’admissibilité aux récompenses, qui culminaient à la même époque. Le conflit brassicole fut bientôt annulé et toujours exagéré; d’une part, la société de production du réalisateur, Amblin Entertainment, avait déjà une relation de travail avec son supposé ennemi juré. Pourtant, le front d’Apple de Spielberg, aux côtés d’Oprah et de Reese Witherspoon, était à la fois un flex et une promesse, suggérant qu’Apple pourrait être convivial pour les créateurs comme Netflix ne l’était pas – et que Spielberg pourrait être aussi formatif pour TV + comme Witherspoon et Jennifer Aniston.

Pourtant, il est probable que vous n’ayez pas beaucoup entendu parler de Amazing Stories, la nouvelle série d’anthologie qui présente Spielberg en tant que producteur exécutif et fait revivre la série NBC qu’il a créée au milieu des années 80. En partie, c’est parce qu’Apple n’a mis à la disposition des critiques qu’un seul épisode, avec un embargo sur la couverture qui n’a été levé que le matin de sa première vendredi dernier. Ni l’un ni l’autre ne représente un vote de confiance dans le spectacle, une impression confirmée par sa sortie initiale, “The Cellar”. Écrit par Jessica Sharzer de A Simple Favor et réalisé par Chris Long, l’épisode d’une heure est une romance à travers le temps qui traverse une étoile entre un ouvrier du bâtiment moderne (Teen Wolf alum Dylan O’Brien) et un aspirant chanteur (You star Victoria Pedretti) vivant en 1919, où il a été transporté par magie lors d’une violente tempête de vent. Tout semble superficiel, du jeu à l’intrigue. Cette dernière se déploie dans une série de clichés faciles à anticiper: la femme qui se sent obligée de se marier pour de l’argent plutôt que pour l’amour; l’homme qui se sacrifie pour sa liberté; le recul réducteur qui oppose l’avenir libre d’esprit au passé répressif.

Cependant, en regardant Amazing Stories, il est difficile de blâmer la série elle-même. Sans contexte supplémentaire, un seul épisode est difficile à prendre comme référendum sur toute une série, sans parler du futur rôle de Spielberg dans les Streaming Wars. (Sans un crédit d’écriture ou de réalisation, l’influence de Spielberg d’Amazing Stories pourrait culminer dans sa séquence d’ouverture, qui présente des graphismes rétro et une musique de thème John Williams empruntée à l’original.) Au lieu de cela, les luttes d’Amazing Stories semblent plus représentatives de son format, structure de plus en plus populaire alors que la course aux armements toujours croissante de la télévision devient de plus en plus frénétique. L’anthologie épisodique – dans laquelle chaque épisode a une histoire et une distribution distinctes, souvent liées uniquement par des thèmes et des collaborateurs partagés – a un attrait compréhensible dans le climat créatif actuel. Il est également intrinsèquement imparfait.

Après tout, la fusion de Amazing Stories de science-fiction (voyage dans le temps!) Et de fable à l’ancienne (le pouvoir de l’amour!) Dans un espace limité le met en conversation avec The Twilight Zone, une autre anthologie classique qui a vu un renouveau reçu avec tiédeur l’année dernière, dirigée par Jordan Peele et diffusée sur CBS All Access. Les deux émissions établissent l’anthologie épisodique comme un retour en arrière, un modèle qui remonte aux premiers jours de la télévision et aux racines du médium à la radio et au théâtre en direct. (Apparemment, toutes les autres émissions diffusées dans les années 1950 avaient le mot Playhouse dans son titre.) Et les deux émissions remettent en question la pertinence de l’anthologie épisodique à une époque où le public s’est habitué à la télévision sérialisée, et la télévision elle-même a fait la sérialisation … et les dividendes créatifs qui vont avec – son avantage de signature.

L’anthologie épisodique ne doit pas être confondue avec l’anthologie saisonnière, que Ryan Murphy a présenté à lui seul au vernaculaire de prestige TV avec American Horror Story en 2011. La décision de Murphy de changer les paramètres et une grande partie de son casting entre les volumes est devenue le choix créatif de signature dans la prochaine décennie. Les stars de cinéma ont été attirées par la perspective de plus d’immobilier qu’un long métrage mais moins d’engagement qu’un spectacle multisaison; les publicistes salués par la possibilité d’exploiter une faille dans les récompenses montrent les critères des séries “limitées”, qui sont passées de l’une des catégories les plus endormies des Emmy à sa plus controversée. À quelques exceptions près, les anthologies épisodiques n’ont été ni aussi étoilées ni décorées, mais le succès de True Detective, Big Little Lies, etc., a sans aucun doute ouvert la voie à une rupture encore plus radicale avec la narration à long terme.

Black Mirror de Charlie Brooker a fait sa première sur la BBC quelques mois seulement après American Horror Story et est rapidement devenu le porte-étendard de facto d’une tendance différente et connexe: l’anthologie épisodique, réunissant diverses histoires courtes écrites par Booker autour du thème commun de la technologie. (Le spectacle migrerait officiellement vers Netflix, où il a trouvé une grande partie de son public international, quatre ans plus tard.) Moins maintenue dans l’espace épisodique, bien que plus cohérente sur le plan créatif et admirée par la critique, était High Maintenance, la série de stoner de Brooklyn qui a migré de Vimeo à HBO tout en restant sous les auspices de la star Ben Sinclair et de son ex-femme Katja Blichfeld. Ensemble, les deux spectacles ont suggéré qu’un format vintage pourrait être modernisé avec des préoccupations contemporaines, qu’il s’agisse de robots ou de drogues récréatives. Ils ont également montré comment la liberté et la portée de l’anthologie épisodique pouvaient atténuer l’ennui qui pourrait inciter les spectateurs à errer, en particulier avec plus de compétition que jamais.

On pouvait s’y attendre, un déluge d’imitateurs a suivi, dont Amazing Stories n’est que le dernier. Hulu a Into the Dark, une série mensuelle de films d’horreur conçus pour le streaming produits en collaboration avec Blumhouse. Amazon a fait un swing inopportun avec The Romanoffs, le suivi grandiose de Matthew Weiner à Mad Men et une entrée saccharine dans la course rom-com avec Modern Love, basé sur la colonne New York Times. La chambre HBO 104 se déroule dans une seule chambre d’hôtel, les occupants changeant de semaine en semaine. Amazing Stories n’est même pas le premier effort d’anthologie d’Apple, dont Little America adapte une série d’histoires non fictionnelles sur l’immigration en vignettes d’une demi-heure. Et il y a encore plus à venir: AMC a commandé une anthologie épisodique à l’écrivain Black Mirror Will Bridges au printemps dernier, la première du réseau.

Pourtant, alors que certains de ces efforts réussissent mieux que d’autres – Little America, en particulier, a du charme à revendre – aucun n’a reproduit le succès des premières entrées de la vague. Au contraire, ils se sont heurtés à plusieurs reprises aux obstacles intégrés de l’anthologie épisodique. Chaque entrée dans une telle série doit construire un monde, raconter une histoire complète, puis recommencer à zéro, abandonnant sa progression narrative au lieu de l’utiliser comme fondement. Les épisodes pilotes sont des tâches notoirement difficiles, contraints de télécharger l’exposition tout en laissant de la place aux bizarreries et à la personnalité qui rendent la télévision agréable. L’anthologie épisodique, quant à elle, transforme chaque épisode en pilote.

Ce que fait finalement l’anthologie épisodique, c’est que la télévision ressemble moins à la télévision. Cela peut porter ses fruits, gagner en flexibilité et en portée; il peut également présenter des défis insurmontables, perdre des personnages plus développés et un complot étendu. Plus d’un siècle de long métrage prouve qu’il n’est pas impossible de réaliser des portraits détaillés ou de raconter des histoires satisfaisantes en 90 minutes ou moins, mais les anthologies épisodiques doivent encore fournir le volume qui peut faire de la télévision un ascenseur plus lourd qu’un film, en filant plusieurs fils au lieu de concentrer ses ressources sur un seul. Il sacrifie de nombreux avantages de la télévision tout en conservant sa difficulté inhérente.

Le personnage est ce qui forge le lien entre le public et la série, créant une relation intime et parasociale au fil des semaines, des mois et des années. L’anthologie épisodique ne peut pas offrir à ses téléspectateurs une réponse à Jon Snow, ou Tony Soprano, ou Liz Lemon, et mène donc une bataille difficile pour un engagement soutenu. High Maintenance fonctionne sans doute parce que ce n’est pas vraiment une véritable anthologie, au moins au sens strict du terme; The Guy de Sinclair apparaît dans chaque épisode, et plus High Maintenance a duré, plus les scénaristes ont étoffé les antécédents et la vie personnelle de The Guy. Ce changement est une concession à la façon dont la télévision agit comme une source de confort garantie, tout en laissant la place à un camée surprise Ira Glass.

L’anthologie épisodique cède également l’autre arme pas si secrète de TV: le temps. La télévision ne fait pas que pénétrer dans nos espaces les plus privés, que ce soit nos tanières ou nos chambres; il reste là, nous permettant de vivre des changements dans la vie des protagonistes et potentiellement de refléter la nôtre. L’effet est cumulatif, avec des dizaines de changements d’instant en instant s’ajoutant à un mouvement majeur – les spirales descendantes de Walter White et Jimmy McGill, ou la maturation progressive d’Abbi et Ilana en vrais adultes. Des anthologies épisodiques coupent ces voyages à la tige, laissant aux téléspectateurs un moignon tronqué où une saga pourrait être. Les Romanoff sont devenus l’illustration la plus accablante de cette dure vérité, ne serait-ce que parce qu’il était si facile de contraster avec Mad Men: picayune se bat d’une part, plus d’une décennie d’histoire presque en temps réel de l’autre.

Amazing Stories est une étude de cas utile pour ces deux questions, mettant en vedette une romance que le public n’a pas appris à prendre en compte et des décisions majeures pour lesquelles la série n’a pas eu assez d’espace à mettre en place. L’émission semble être un retour intentionnel, mettant à profit la nostalgie de Spielberg pour attirer ceux qui reconnaissent l’original, ou tout simplement son attrait familial, dans l’orbite d’Apple, mais il se révèle plus daté que délibérément rétro. Grâce à sa plate-forme paywall et à son exécution intermédiaire, Amazing Stories semble peu susceptible de faire sensation en soi. Mais peut-être que cela peut être l’occasion de revenir sur pourquoi Black Mirror semble de plus en plus peu probable qu’on se souvienne de lui comme un changeur de jeu de style American Horror Story, et plus susceptible de tomber comme une exception qui confirme une règle. Parfois, le thème fédérateur d’une anthologie (les conséquences imprévues de l’innovation; les risques et les avantages de trouver un nouveau pays; les joies de la lapidation) peut être à la fois spécifique et étendu – assez bon, en d’autres termes, pour que les compromis valent la peine il. Trouver ce thème est cependant plus facile à dire qu’à faire.

