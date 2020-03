Hoda Kotb obtient une interview émotionnelle sur Drew Brees au sujet d’un don de 5 millions de dollars

Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, et sa femme, Brittany, ont annoncé jeudi sur Instagram qu’ils versaient 5 millions de dollars à l’État de Louisiane pour aider les gens pendant la pandémie mondiale de coronavirus, qui frappe particulièrement la Nouvelle-Orléans et l’État.

Brees a écrit sur Instagram qu’il s’associe à plusieurs organisations pour aider à livrer plus de 10 000 repas par jour «dans toute la Louisiane aussi longtemps qu’il le faudra aux enfants participant aux programmes de repas, aux personnes âgées et aux familles dans le besoin».

Vendredi, Brees était un invité de l’émission AUJOURD’HUI et a parlé à Hoda Kotb de ce qu’il a dit faire sa part pour les secours.

À propos du don, Brees a déclaré:

«Il y a tellement de gens dans le besoin en ce moment et, évidemment, l’État de la Louisiane prospère dans les petites entreprises. Nous sommes un état d’accueil. Et tant de gens ont été touchés par cela dans tout le pays et en particulier à la Nouvelle-Orléans. Donc, quand Brittany et moi pensons à la Nouvelle-Orléans ou aux besoins les plus importants ou tout simplement essentiels des gens, c’est pour s’assurer qu’ils et leur famille sont nourris et qu’ils peuvent continuer à subvenir à leurs besoins. »

Le quart-arrière des Saints et Kotb – qui ont travaillé dans une filiale de CBS à la Nouvelle-Orléans de 1992 à 1998 avant de rejoindre NBC News – ont parlé d’une variété de problèmes liés à l’épidémie de COVID-19, y compris l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans Sean Payton dont le test est positif pour le virus.

Et à la fin de l’interview, Kotb était naturellement émue en raison de la générosité de Brees envers une ville et un État qui ont clairement encore beaucoup de sens pour elle.

Voici ce que Brees avait à dire sur le diagnostic de Payton après avoir parlé avec l’entraîneur à plusieurs reprises depuis lors:

