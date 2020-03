Hollywood appuie sur la pause. Alors diffusez ces films.

Paramount Pictures

Le coronavirus et les nouvelles mesures de distanciation sociale ont conduit la plupart des grands studios à retarder leurs sorties en salles au printemps. Avec des titres à succès comme Fast & Furious 9, Mulan et A Quiet Place: Part II en attente et de nombreuses personnes mises en quarantaine à la maison, le streaming est devenu le refuge des cinéphiles. Sean et Amanda parlent des ramifications à long terme des retards, puis ils choisissent chacun trois films de trois services de streaming différents pour vous aider à passer un long week-end sans contact humain.

