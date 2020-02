HÔPITAL CLUB AMERICA | Quand vos 7 blessés reviennent

Le malheur continue d’envahir le Club América. Il y a déjà 7 joueurs qui font quitter l’équipe à cause d’un problème médical et leurs temps de récupération sont alarmants. Jusqu’à présent, il y a 7 victimes qui sont: Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti, Renato Ibarra, Sebastián Cáceres, Federico Viñas, Alonso Escoboza et Henry Martín.



@ClubAmerica Hospital:

CastilloNico Castillo – indéfini

BeneNico Benedetti – 6 à 8 mois

AtoRenato Ibarra – 1 mois et demi

IánSebastián Cáceres – écarté pour samedi

DerFederico Viñas – presque exclu pour samedi

LonAlso Escoboza – dans le doute

Martín Henry Martin – dans le doute

– Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGassoW) 27 février 2020

FEDERICO VIÑAS: Il est parti à la mi-temps du match contre Communications dans les Concachampions pour un estomac bouleversé et selon les premiers rapports, il est exclu de jouer samedi contre Necaxa.

Nicolás Castillo: Opéré par une thrombose, son temps de récupération n’est pas défini.

Nicholas Benedetti: Lésion du ligament croisé antérieur, 6-8 mois de récupération.

Renato Ibarra: lésion adductrice de la jambe droite, 1 à 3 mois après.

Sebastián Cáceres: blessé lors de l’entraînement, exclu samedi contre Necaxa.

Henry Martin: blessé lors de l’entraînement a pratiquement exclu Necaxa ce samedi.

Alonso Escoboza: blessure à la cheville lors de l’entraînement, exclue samedi contre Necaxa.