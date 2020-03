Horaire course par course, heures de départ et résultats tous en direct sur talkSPORT

Les sensations fortes du Cheltenham Festival reviendront sur le devant de la scène la semaine prochaine alors que le célèbre meeting de course se prépare pour son édition 2020.

Du Ladies Day au jeudi de St Patrick et, bien sûr, de la Gold Cup elle-même, Cheltenham est un favori incontournable du calendrier des courses.

La Gold Cup sera la plus grande course du 2020 Cheltenham Festival

Coupe d’Or

Quand commence le Cheltenham Festival 2020? Couverture talkSPORT, temps de course et plus

L’AVENIR

Daniel Dubois: Fury et AJ sont à mon horizon, je vais d’abord déchaîner l’enfer sur Joyce

actif

Dana White dit que Conor McGregor N’attendra PAS Khabib Nurmagomedov en septembre

trilogie

Fury vs Wilder 3: Quand est le choc des poids lourds? Date, heure et lieu du combat

suivant

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Quand est le combat des poids lourds? Date et heure du choc

choc des titres

UFC 248 – Adesanya vs Romero: heure de départ au Royaume-Uni, diffusion en direct et carte de combat complète

LUTTE CONTRE

Le champion de l’UFC Israël Adesanya appelle Darren Till “ un p **** ” pour avoir esquivé Yoel Romero

suivant

Qui Dillian Whyte se battra ensuite, quand sera-t-il et affrontera-t-il Tyson Fury?

L’argent parle

Vince McMahon et Triple H ‘f *** ing détestaient’ Goldberg quand il était à la WWE

peurs

Le coronavirus pourrait-il anéantir les événements majeurs, avec des chances pour les Jeux Olympiques et l’Euros d’être supprimées?

Avec 28 courses disputées au cours de l’extravagance de quatre jours, il peut être difficile de suivre la prochaine course.

talkSPORT vous apportera à nouveau le meilleur de l’action de Prestbury Park et voici votre guide course par course pour le festival de cette année.

Écoutez chaque course du Cheltenham Festival 2020 en direct sur talkSPORT

Cheltenham Festival 2020: calendrier des courses

Jour un: Champion Day – 10 mars 2020

13:30 Le défi des novices suprêmes du Sky Bet

14:10 La course au clocher du Trophée Challenge Arkle Challenge

14:50 La poursuite du clocher avec handicap Ultima

15:30 Trophée du Défi Unibet Champion Hurdle

16:10 Le jalon des juments

16:50 La poursuite du handicap des Close Brothers Novices

17 h 30 Coupe du défi national de chasse au clocher

Deuxième jour: Journée des dames – 11 mars 2020

13:30 Le défi des novices de Ballymore

14 h 10 La course-poursuite des novices de RSA Insurance

14 h 50 Le handicap de la coupe de corail

15:30 La course de steeple champion de la reine mère Betway

16:10 La course de steeple de cross-country de Glenfarclas

16:50 The Boodles Juvenile Handicap Hurdle

17:30 Le pare-chocs du champion Weatherbys

Troisième jour: jeudi de St Patrick – 12 mars 2020

13:30 La poursuite des novices du marais

14:10 La finale du réseau Pertemps

14:50 La poursuite du clocher de Ryanair

15 h 30 Obstacle du Paddy Power Stayers

16:10 The Brown Advisory & Merriebelle Stable Plate

16:50 Les éleveurs nationaux de chasse soutenus par Tattersalls Mares Novices ’Hurdle

17:30 La course de steeple de handicap de la Coupe Challenge Fulke Walwyn Kim Muir

Quatrième jour: Gold Cup Day – 13 mars 2020

13:30 Le JCB Triumph Hurdle

14 h 10 Le handicap du comté de Randox Health Handicap

14:50 La haie des novices d’Albert Bartlett

15:30 La course de steeple de la Magners Cheltenham Gold Cup

16 h 10 Coupe du défi Foxhunter Steeple Chase de St. James’s Place

16:50 Chase annuelle de handicap Johnny Henderson

17:30 Hurdl de handicap des jockeys conditionnels de Martin Pipe

.