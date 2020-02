Horaire et où regarder le concours de compétences, triples et camarades en direct à la télévision

Commencez le compte à rebours pour profiter de la NBA All Star 2020. Le week-end prochain commencera l’une des plus grandes émissions de basket-ball, et le fera avec plus de nouvelles que jamais. L’un des points forts de l’All Star, comme toujours, sera le concours de compétences, triple et mat.

Ce concours mythique se tiendra dans le Ville de Chicago, en particulier dans l’incroyable United Center. En Espagne, vous pouvez suivre le matin du samedi au dimanche à partir de 2h00, temps péninsulaire, à travers Movistar + et aussi dans le canal Pass Ligue NBA.

Il s’agit de un All Star avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et l’un d’eux se manifeste dans le triple concours. Au cours de cette édition, le concours aura 2 autres sorties. Comme ça passera de 25 coups à 27. De plus, chaque participant disposera d’un total de 70 secondes, et non 60 comme auparavant. Les deux coups supplémentaires seront à une plus grande distance: 9 mètres.

Tous les participants

Dans le concours de compétences, huit joueurs s’affronteront pour le gagner: Patrick Beverley (Tondeuses), Jayson Tatum (Celtics), Spencer Dinwiddie (Filets), Derrick Rose (Pistons), Domantas Sabonis (Pacers), Bam Adebayo (Chaleur), Khris Middleton (Bucks) et enfin Paskal Siakam (Raptors)

Dans celui de tripleHuit joueurs NBA s’affronteront également: Davis Bertans (Assistants), Joe harris (Filets), Devon ’Graham (Frelons), Buddy hield (Rois), Damian Lillard (Blazers), Zach LaVine (Taureaux), Duncan Robinson (Chaleur) et Apportez jeune (Hawks)

Enfin, dans les plus excitants, ils s’affronteront pour prendre la concours de mathématiques quatre joueurs: Dwight Howard, des Lakers, Aaron Gordonde Magic Pat Connaughton, de Bucks, et Derrick Jonesde Miami Heat.