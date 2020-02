Horaire et où regarder le match d’aujourd’hui de la Ligue des Champions à la télévision en ligne en direct

Atlético de Madrid et Liverpool contester aujourd’hui mardi 18 février le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions. Le coffre à matelas arrive dans une mer de doutes, peut-être dans le jeu le plus important de la saison pour les garçons du Cholo Simeone compte tenu de la difficulté que présente actuellement le championnat de la ligue. Les rojiblancos n’ont remporté qu’un de leurs sept derniers matchs.

Le duel Atlético de Madrid – Liverpool partira de 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Wanda Metropolitano et peut être suivi en direct par Movistar Champions League et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

C’est de loin le moment le plus critique de la c’était Simeone Dans la capitale espagnole. Arrivée à Wanda Metropolitano le rival le plus en forme de la planète et le champion actuel de cette Ligue des champions, le Liverpool de Jurgen Klopp. En dehors des résultats, le Athlétique Il a toujours démontré sa capacité à rivaliser avec n’importe quel rival et les réseaux n’en seront pas moins.

Il arrive avec quelques blessés sensibles comme ceux de Trippier et Joao Felix, titres théoriques pour Simeone Avec Morata récupéré à pleine capacité, le Athlétique Il sortira avec tout. Le seul doute pourrait osciller Renan Lodi, a souligné devant lui Valence et propriétaire du camp pour lequel il attaquera Salah L’entraîneur argentin pourrait opter pour le travail de Saul du côté gauche une fois de plus.

De son côté, le Liverpool Il vient avec 36 victoires, trois nuls et seulement deux défaites à ce stade de la saison. De nombreux champions en un Premier League qui domine avec une supériorité absolue: il faut 25 points par seconde, le Manchester City. La dynamique de l’anglais et le bon état de forme qui maintient son trident, Salah-Firmino-Mané, C’est l’arme principale et le danger des rouges.

Il Atlético de Madrid – Liverpool peut être vu à la télévision aujourd’hui Mardi 18 février du 21 h 00 en Movistar Champions League. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue l’Atlético de Madrid – Liverpool?

Espagne: 18/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Argentine: 18/02/2020 16h00

Mexique: 18/02/2020 14h00

La Colombie: 18/02/2020 15h00

Pérou: 18/02/2020 15h00

Chili: 18/02/2020 17h00

Venezuela: 18/02/2020 16h00

Uruguay: 18/02/2020 17h00

Les anges: 18/02/2020 12:00 heures.

New York: 18/02/2020 15h00

Où joue l’Atlético de Madrid – Liverpool?

Stade Wanda Metropolitano

Où l’Atlético de Madrid – Liverpool est-il télévisé?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus

Allemagne: SKY Sport Autriche 1, SKY sport 2

Argentine: ESPN 2

Canada: DAZN

Chili: ESPN 2

La Colombie: ESPN andin 2

Costa Rica: FOX Sports

Croatie: Sportklub 2 Croatie

Equateur: ESPN andin 2

France: RMC Sport 2 et 3

L’Angleterre: BT Sport 2

Italie: SKY Sport, SKY Sport One

Japon: WOWOW, DAZN

Mexique: FOX Sports, FOX Sports 2

Nicaragua: FOX Sports, FOX Sports 2

Hollande: Ziggo Sport Extra

Panama: FOX Sports, FOX Sports 2

Paraguay: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1

États Unis: TUDN, UniMás

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: FOX Sports, ESPN 2 andin

Qui arbitre l’Atlético de Madrid – Liverpool?

Szymon Marciniak (Pologne).

Composition de l’Atlético de Madrid – Liverpool

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saul, Lemar; Correa et Morata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.