Horaire et où regarder le match des recrues USA vs El Mundo en direct à la télévision

La NBA All Star 2020 aura lieu le week-end du 14 au 16 février et la grande fête de basket-ball américain il sera ouvert par Rising Stars, match où les recrues de la ligue la plus prestigieuse de ce tournoi seront mesurées dans un match qui sera composé d’une équipe d’Américains contre le reste du monde.

La ville de Chicago accueillera un week-end plein de spectacle avec les meilleurs joueurs de la NBA offrant le spectacle attendu à tous les spectateurs. Tous les événements peuvent être suivis via Movistar + et le canal NBA League Pass.

Tôt le matin du vendredi au samedi va commencer la fête avec la fête des célébrités, qui se jouera à 1h00 (horaire péninsulaire). Ce match est déjà devenu une tradition et Michael Wilbon et Stephen Smith seront responsables des deux combinés sur le banc.

Une fois ce match terminé, Rising Stars aura lieu à 15h00, qui sera le plat principal de la matinée du vendredi au samedi. Là, le jeunes sélectionnés de première et deuxième année ils seront divisés en deux équipes qui seront formées, une, par le Américains, et l’autre, pour le reste du monde.