Horaire et où regarder le match des stars en direct à la télévision

Le All Star de la NBA aura son plat principal dans les premières heures du dimanche au lundi (en Espagne) avec la célébration du jeu des stars, dans lequel les joueurs les plus en vue de la saison participeront à la ligue. Le jeu, qui mesurera Team Giannis et Team LeBron comme en 2019, comportera de nombreuses incitations, dont le changement de format de compétition et l’hommage très attendu à Kobe Bryant.

La réunion fait partie du week-end des stars, le NBA All-Star, et se tient à Chicago du 14 au 16 février, et exercera une autre année pour clôturer et se rapprocher d’une édition, la 69e, d’un compétition qui est déjà une tradition dans la meilleure ligue du monde. L’horaire du match du dimanche ne conviendra pas à ceux qui ne passent pas la nuit, car en Espagne, il commencera à 2 heures du matin – lundi -, avec la possibilité de retarder de quelques minutes les présentations des deux équipes.

Pour suivre le choc à la télévision espagnole, il faudra embaucher Movistar +, qui diffusera via sa chaîne sportive Allons au match All Star principal et à toutes les compétitions liées au week-end des stars, qui se tient à Chicago.

Luka Doncic sera dans le match All Star. Le jeu commencera à 2h00 et sortira un nouveau format en l’honneur de Kobe Bryant. Après avoir terminé le troisième trimestre, 24 points seront ajoutés au nombre d’équipes qui gagnent, donc le résultat serait le score que l’un des deux sets doit atteindre pour gagner. Cela signifie qu’il n’y aura pas de temps au cours du dernier trimestre, mais celui qui atteindra le chiffre stipulé sera le vainqueur.