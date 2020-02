Horaire et où regarder le tirage de la demi-finale en direct à la télévision

La Copa del Rey a apporté de grandes surprises grâce à ce nouveau format excitant et beau. Il y a déjà deux des quatre équipes qui seront dans le tirage au sort des demi-finales qui a lieu ce vendredi à 13 heures dans la ville de football de Las Rozas. Mirandés et Grenade ont donné la cloche et se sont faufilés dans la ronde de pré-finale qui se tiendra le 18 avril à La Cartuja (Séville).

Contrairement aux qualificatifs précédents, les demi-finales se joueront en double partie. À cette occasion, l’équipe de la catégorie la plus basse, c’est-à-dire les Mirandés, n’aura pas de facteur de champ à moins que le tirage ne le tienne. Les rouges reviennent à ce huitième tour après le coup de foudre réalisé en 2012 par la main de Pablo Infante. Cette année-là, ils sont tombés contre l’Athletic en demi-finale, mais ils ont maintenant une nouvelle chance de marquer l’histoire.

L’autre qui a donné la surprise est la Grenade lors de la charge à Valence, champion actuel, avec un peu de Penalty Soldier à la dernière minute. Ceux de Diego Martínez gardent le rêve de la Coupe vivant après un grand match au Nuevo Los Cármenes, où les bâtons et le gardien valencien ont empêché le résultat d’être plus grand. Ce vendredi, ils rencontreront leur prochain adversaire, le dernier avant d’atteindre la finale qui leur permettrait d’obtenir le ticket pour la prochaine édition de la Super Coupe d’Espagne.

Il Le tirage au sort de la demi-finale de ce vendredi est pur et l’ordre sur le terrain sera conforme à l’extraction des balles. Ainsi, Grenade et Mirandés pourraient se croiser dans cette manche qui permettrait à l’un des deux de surprendre et d’entrer en finale de la Copa del Rey 2020. La vérité est que ce nouveau format a fait le tournoi du K.O. Une compétition passionnante.