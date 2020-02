Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, dimanche 16 février

Après la victoire de Barcelone contre Getafele Real Madrid est voué à gagner aujourd’hui à Celtic of Vigo à Santiago Bernabéu s’il veut conserver l’avantage de trois points qu’il avait sur l’équipe du Barça. De plus, le Séville Vous pouvez atteindre Getafe dans le classement si vous battez le Espanyol dans le Sánchez Pizjuán. Ce dimanche, jouera également les matchs entre Leganés et Betis et Athlétique et Osasuna. Le derby basque parmi les Eibar et la Société réelle, d’autre part, a été reportée en raison de l’incendie d’une décharge comme nous l’avons dit dans OKDIARIO.

Séville – Espanyol (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Il commencera la journée de ce dimanche à 12h00 dans le Sánchez Pizjuán. Séville doit reprendre le chemin de la victoire pour atteindre le Getafe à la troisième place du classement. L’Espanyol, colista, doit surmonter la perte de Raúl de Tomás Si vous souhaitez quitter le poste que vous occupez actuellement.

Leganés – Real Betis (dimanche, 14h00 / But)

Pour ajouter un point, Espanyol, Leganés entamera son match contre le Betis à Butarque en tant que coliste. Les sections locales doivent également gagner si elles veulent quitter les lieux de relégation. L’équipe Verdiblanco, quant à elle, doit commencer à ajouter trois par trois à partir d’aujourd’hui si elle ne veut pas que les postes européens s’échappent encore plus.

Athletic Club – Osasuna (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Celui qui s’échappe, et celui qui a trois points de plus, c’est l’Athletic. Malgré un pied et demi en finale de la Copa del Rey, l’équipe basque compte huit matches sans connaître la victoire en Ligue, une séquence qui peut mettre fin à Osasuna dans le match qui se jouera à 18: 30 heures à San Mamés.

Real Madrid – Celta de Vigo (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Le Real Madrid sera en charge de la clôture du Jour 24 aujourd’hui à 21h00. L’équipe blanche recevra Celta de Vigo avec l’obligation de gagner pour maintenir son avantage de trois points avec Barcelone. L’équipe galicienne, quant à elle, arrive avec le moral à travers les nuages ​​après avoir quitté les postes de relégation, positions vers lesquelles il pourrait revenir s’il ne gagne pas au Santiago Bernabéu.