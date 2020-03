Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, dimanche 1er mars

Aujourd’hui, dimanche 1er mars 2020, se joueront les cinq derniers matches de la Ligue de Santander correspondant au Jour 26. Parmi eux, «la Classique» se distingue, qui affrontera le Real Madrid avec lui Barcelone dans le Santiago Bernabéu. Lors de cette rencontre, l’équipe de Meringue pourra retrouver le leadership tandis que l’équipe du Barça aura la possibilité d’étendre sa distance au classement avec celles de Zidane.

Séville – Osasuna (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Lors du premier match joué aujourd’hui, ils mesureront leur force Séville et Osasuna à Sánchez Pizjuán à 12h00. Lié aux points avec le Société réelle et avec lui Athlète de Madrid, le groupe hispanique pourrait être placé provisoirement troisième s’il obtient un score. Osasuna, quant à lui, affronte le jeu avec la tranquillité d’esprit qui lui donne d’être au milieu de la table.

Athletic Club – Villarreal (dimanche, 14 h 00 / But)

A 14h00, ils affronteront ce dimanche Athlétique et le Villarreal à San Mamés. Bien que cette semaine se disputera la prochaine finale de la Copa del Rey, l’équipe basque doit à nouveau s’imposer en Ligue, ce qui a résisté pendant neuf jours. Ce ne sera pas facile pour l’Athletic car il affrontera un Villarreal qui souhaite revenir aux positions européennes.

Espanyol – Atlético de Madrid (dimanche, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Aujourd’hui à 16 h 00 le Espanyol recevra au RCD Stadium à Athlète de Madrid. Ceux d’Abelardo, contraints de gagner, pourraient profiter des liens de Leganés et de Celtic of Vigo Ce jour-là. L’équipe rojiblanco, quant à elle, est également obligée de gagner si elle veut récupérer la troisième place du classement.

Real Mallorca – Getafe (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Deux défaites consécutives ont fait appel à Getafe de cette troisième place, position qui pourra se redresser si les résultats lui sont favorables et s’il remporte le Real Mallorca ce dimanche à Son Moix. Si les trois points sont vermillon, il traquera à nouveau la Celta de Vigo au classement. L’affrontement entre les deux aura lieu à 18h30.

Real Madrid – Barcelone (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Dimanche à 21h00, le plat principal du Jour 26 aura lieu, et probablement de la Ligue de Santander, si l’on tient compte du fait que l’objectif moyen entre les deux est en jeu. Real Madrid et Barcelone ils seront confrontés au Santiago Bernabéu avec la direction en jeu. Les locaux voulant la récupérer et l’équipe du Barça voulant donner un coup d’autorité et se distancer dans le classement.