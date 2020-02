Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, dimanche 2 février

La victoire de Real Madrid force le Barcelone gagner aujourd’hui pour ne pas perdre le sillage du leader. De même, les Séville comme lui Getafe ils peuvent profiter de la défaite de Athlétique pour se distancier de l’ensemble rojiblanco. Alors que Barcelone fera face à la Lift au Camp Nou, Séville recevra à Sánchez Pizjuán à Alaves. Getafe, quant à lui, jouera à San Mamés contre le Athlétique. Trois autres matchs à jouer ce dimanche sont les Leganés – Real Sociedadle Eibar – Betis et le Villarreal – Osasuna.

Leganés – Real Sociedad (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Majorque, Celtique et Espanyol Ils ont perdu cette journée et c’est quelque chose dont Leganés peut profiter aujourd’hui. Vous n’aurez pas la tâche facile car vous recevrez une Real Sociedad qui dépasserait l’Atlético de Madrid en cas de victoire à Butarque. Le match entre les deux sera le premier de ce dimanche et aura lieu à 12h00.

Eibar – Real Betis (dimanche, 14 h 00 / But)

A 14h00, Eibar et Real Betis à Ipurua mesureront leur force. Alors que les locaux peuvent profiter des défaites de leurs rivaux directs, Rubi souhaite continuer à grimper dans le classement des positions européennes.

Athletic Club – Getafe (dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

La poste européenne occupe la Getafe, bien qu’il ait cédé la quatrième position en faveur de Valence après la victoire de l’ensemble du che ce samedi. S’il marque à San Mamés, où il affrontera l’Athletic à 14h00, il retrouvera cette place.

Séville – Alavés (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Il Séville Vous aurez l’occasion d’obtenir cinq points de l’Atlético de Madrid si vous battez Alavés à Sánchez Pizjuán dans le choc qui aura lieu à 18h30. Il AlavesEn revanche, vous pouvez respirer facilement pendant quelques jours si vous obtenez un résultat positif de votre visite à Nervión.

Villarreal – Osasuna (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Parallèlement, à 18h30, Villarreal et Osasuna joueront aujourd’hui au Ceramics Stadium. L’équipe jaune pourrait être située près des points de relégation si elle battait une équipe navarraise assise dans la zone médiane du classement.

Barcelone – Levante (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Barcelone fermera ce dimanche, qui recevra au Camp Nou al Levante à 21h00 La victoire du Real Madrid oblige l’équipe du Barça à gagner si elle ne veut pas que l’équipe merengue se distancie. Il Lift, en attendant, va essayer à nouveau de répéter l’écrasement de la première étape, où il a déjà remporté le Barcelone.