Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, dimanche 23 février

Duels entre équipes dans des positions européennes telles que Getafe et le Séville ou le Athlète de Madrid et le Villarreal marquera le jour d’aujourd’hui, au cours duquel le derby sera également joué entre le Alaves et le Athlétique. Ce dimanche aussi, les matchs entre Osasuna et Grenade et Real Valladolid et Espanyol.

Osasuna – Grenade (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Le premier match disputé aujourd’hui sera celui qui opposera Osasuna à Grenade, un affrontement qui aura lieu à 12h00 à El Sadar. Les deux équipes sont logées dans la zone médiane de la table, bien que l’équipe nasride se concentre sur les demi-finales de la Copa del Rey, ce qui pourrait décentraliser celles de Diego Martinez.

Alavés – Athletic Club (dimanche, 14 h 00 / But)

Le rival de Grenade En Coupe, l’Athletic ne pourra pas se décentraliser contre Alavés, puisque Garitano compte neuf matches de championnat sans victoire. L’équipe basque entend mettre un terme à sa séquence à Vitoria, où elle a passé 17 ans sans remporter le Alaves. Le derby basque aura lieu à 14h00 à Mendizorroza.

Real Valladolid – Espanyol (dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

A 16h00 ce dimanche, le Real Valladolid et l’Espanyol se retrouveront au stade José Zorrilla. Sauf pour le Leganés, les résultats n’ont pas été propices à la perruche, qui ne gagne même pas sortira des positions de relégation, bien que de la dernière position. Les habitants, quant à eux, vont essayer de profiter de la faible Raúl de Tomás pour ajouter trois points.

Getafe – Séville (dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

À 18 h 30, Getafe défendra la troisième place du Colisée. Ce sera contre Séville, qui aura la possibilité de dépasser l’équipe Azulón au classement s’ils gagnent l’équipe dirigée par José Bordalás.

Atlético de Madrid – Villarreal (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Comme le Séville, Villarreal peut dépasser l’Atlético de Madrid en cas de victoire à domicile face à l’équipe de rojiblanco. Le match entre les deux sera le dernier joué aujourd’hui et aura lieu à 21h00 dans la Wanda Metropolitano. Le sommier pourrait quant à lui retrouver la troisième position si le résultat du Colisée est favorable.