Liga : Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, dimanche 9 février

Après être tombé dans la Copa del Rey, le Real Madrid et le Barcelone Ils affronteront ce dimanche l’obligation de gagner. L’équipe de meringue pour continuer en tant que leader et l’équipe du Barça pour atteindre les objectifs en première position. Le premier jouera contre le Real Madrid, qui le fera à El Sadar contre Osasuna. Barcelone fermera la journée aujourd’hui, également en tant que visiteur, avant le Betis à Benito Villamarín. Les matchs seront également disputés: Espanyol – Real Mallorca, Real Sociedad – Athletic et Celta de Vigo – Sevilla.

Espanyol – Real Mallorca (dimanche, 12:00 heures / Movistar Liga et Mitele Plus)

Les locaux pourraient atteindre la boîte vermillon aujourd’hui s’ils gagnent au stade RCDE lors du choc qui aura lieu à 12h00. Il Espanyol a souligné ce match sur le calendrier et sait que, de perdre contre le Real Mallorca, vos options de lutte pour la permanence seront considérablement réduites.

Real Sociedad – Athletic (dimanche, 14 h 00 / But)

Les bourreaux du Real Madrid et de Barcelone affronteront le derby avec l’espoir que ce sera un prélude à la finale de la Copa del Rey. Cependant, pour y parvenir, ils doivent dépasser Vous regarde et à Grenade respectivement. En ce qui concerne LaLiga Santander, pour gagner aujourd’hui à 14h00 à Anoeta, le Société réelle atteindrait Valence en sixième position. Pour le faire sur Athlétique, chasserait la boîte txuri-urdin à la huitième place.

Osasuna – Real Madrid (dimanche, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Il Real Madrid Vous devez oublier votre trébuchement dans la Copa del Rey et vous concentrer sur la défense du leadership. Pour ce faire, vous devez surmonter aujourd’hui une visite compliquée à El Sadar, où vous ferez face à Osasuna à 16h00

Celta de Vigo – Séville (dimanche, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Il Celtic of Vigo Je pourrais avoir ce dimanche l’opportunité de quitter les lieux de relégation en fonction de ce que fait le Real Majorque auparavant. Il Sévilleen attendant, vous devez gagner pour atteindre le Getafe, qui est actuellement troisième. Le match entre les deux aura lieu à 18h30 à Balaído.

Real Betis – Barcelone (dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

À 21h00, Quique Setién retournera à Benito Villamarín. Il le fera avec lui Barcelone et avec Junior Firpo, un autre ancien Betis. Comme le Real Madrid, l’équipe du Barça est obligée de gagner après son élimination en Copa del Rey.