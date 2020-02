Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, samedi 1er février

Après le huitième de la Copa del Rey, la Ligue de Santander revient avec le Round 22, qui se jouera samedi et dimanche. Il Real Madrid arrive à cette date en tant que leader solo, une position qu’il défendra à Santiago Bernabéu contre Athlétique. Aujourd’hui, les matchs entre le Grenade et le Espanyolle Real Mallorca et le Real Valladolid et le Valence et le Celtic of Vigo.

Grenade – Espanyol (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Grenade, assise au milieu de la table, reçoit aujourd’hui à Los Cármenes un Espanyol qui veut quitter la dernière place. Le choc entre les deux s’ouvrira aujourd’hui samedi à 13h00.

Real Madrid – Atlético de Madrid (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Après cet apéritif, le plat principal de la journée arrivera, le derby entre le Real Madrid et l’Atlético qui se tiendra à Santiago Bernabéu à 16h00. Les locaux défendront le leadership contre l’équipe Simeone, qu’ils ont déjà battue en finale de la Super Coupe d’Espagne. Depuis lors, comme Saul l’a lui-même reconnu, le matelas a été touché.

Real Mallorca – Real Valladolid (samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

A 18h30, le temps sera venu pour le Real Mallorca, qui affrontera un rival direct comme le Real Valladolid à Son Moix. Quatre points se séparent à la fois dans le classement et un seul dans les locaux des lieux de relégation.

Valence – Celta de Vigo (samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Valence et la Celta de Vigo à Mestalla fermeront aujourd’hui dimanche à 21h00. Rodrigo Moreno se rhabillera peu de temps après sa signature frustrée par le Barcelone. Santi Mina reviendra à ce qui était sa maison et Maxi Gomez il affrontera à nouveau son ancienne équipe.