Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, samedi 25 janvier

Après quoi Osasuna et Lift Ils donneront le coup d’envoi du jour 21, aujourd’hui, samedi 25 janvier sera le leader, le Barcelone, qui défend sa position contre le Valence à Mestalla. En plus du match de l’équipe du Barça, les matches entre les Espanyol et le Athlétiquele Alaves et le Villarreal et le Séville et le Grenade.

Espanyol – Athletic Club (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Le premier match disputé aujourd’hui aura lieu à 13h00 au stade RCDE. Dans ce document, un Espanyol en hausse, malgré son élimination en Copa del Rey, recevra Athletic. L’équipe basque est à un point des positions européennes et doit obtenir un résultat positif à Barcelone si elle ne veut pas sortir de ce combat.

Valence – Barcelone (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Pour rester en tête du combat pour le championnat, et ne pas donner la possibilité Real Madrid Pour devenir un leader solo de la Ligue de Santander, Barcelone doit s’imposer ce samedi à Mestalla. Valence, dans une situation similaire à Athlétique, bien qu’avec un point de plus, il recevra l’équipe Blaugrana à 16h00 dans son stade.

Alavés – Villarreal (samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

A 18h30, les Alavés et Villarreal mesureront leur force à Mendizorroza. L’équipe basque est convaincue que la Copa del Rey facturera le sous-marin jaune, qui jouera son premier match sans Toko Ekambi et avec Bacca comme le seul avant disponible.

Séville – Grenade (samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

La journée de samedi se clôturera par le derby andalou entre Séville et Grenade, qui aura lieu à 18h30 au Sánchez Pizjuán. Alors que les locaux sont encore élevés dans le classement, les chambres; le Grenade Il est tombé à la dixième position par rapport au match qui a opposé les deux au match aller.