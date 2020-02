Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, samedi 29 février

Après la victoire du Société réelle contre Valladolid Ce vendredi, samedi 29 février, quatre matchs seront disputés correspondant au Jour 26 de LaLiga Santander. Eibar et Levante ouvrira le feu à Ipurúa puis, Valence et Betis Ils se battront pour dissiper les doutes qui les entourent. Dans son combat pour éviter la descente, le Leganés sera mesuré à Alaves et le Celtic of Vigo fera face à la maison Grenade.

Eibar – Levante (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

L’armurier, dans une situation de plus en plus compromise, aura l’occasion de prendre l’air devant l’équipe valencienne. La rencontre entre Eibar et Levante sera la première à se tenir ce samedi et aura lieu à 13h00 à Ipurua. L’ensemble granota, quant à lui, est à l’aise au milieu de la table mais ne renonce pas à rêver.

Valence – Real Betis (samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Ceux qui ont de plus en plus de mal à rêver sont l’équipe che et l’équipe andalouse, qui verront leurs visages à Mestalla aujourd’hui à 16h00. Valence et Betis arrivent à ce match à un moment difficile; en particulier ses formateurs, dont la continuité pour le prochain cours commence déjà à être remise en question.

Leganés – Alavés (samedi, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Les Leganés recevront ce samedi à la Butarque al Alavés à 18h30. Malgré le bâton que cela a signifié pour la boîte de concombre de savoir qu’il ne pourra pas signer un remplaçant pour Braithwaite, il est obligé de gagner s’il veut continuer à rêver de permanence. Quant à ceux d’Asier Garitano, la notation leur apporterait de l’oxygène et de la tranquillité.

Grenade – Celta de Vigo (samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Dans le dernier match qui se tiendra aujourd’hui, Grenade et Celta de Vigo mesureront leur force à 21h00 à Los Cármenes. L’équipe céleste, hors des lieux de relégation, veut gagner pour s’éloigner d’eux. L’équipe de Granota, quant à elle, jouera en pensant aux demi-finales de la Copa del Rey, où elles doivent retourner Athlétique Si vous voulez vous battre pour le titre.