Horaire et où regarder les matchs d’aujourd’hui, samedi 8 février

Après la victoire de Alaves contre Eibar J’ai donné le signal de départ du Jour 23, aujourd’hui samedi quatre nouveaux matchs de la Ligue de Santander seront joués. Ils ouvriront le feu sur Lift et le Leganés dans la ville de Valence et ensuite il y aura un duel pour l’Europe entre le Getafe et le Valence au Colisée Alfonso Pérez. Dans une position plus confortable, ils affronteront leur match Real Valladolid et le Villarreal à Pucela. La journée de samedi se terminera par un Athlète de Madrid – Grenade dans le Wanda Metropolitano.

Levante – Leganés (samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

L’équipe de granota recevra le dernier avant-dernier classement de LaLiga Santander aujourd’hui à 13h00. Si un point est ajouté, les Leganes quitteront les postes de relégation en attendant ce qu’ils font. Real Mallorca et le Celtic of Vigo, quelque chose qui semblait difficile quand Javier Aguirre a pris les rênes de l’équipe. Le Levante, quant à lui, compte 8 points de plus que le set de cornichons, ce qui ne veut pas lui couper son avantage.

Getafe – Valence (samedi, 16h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

A 16h00, un affrontement chaud aura lieu alors que Marcelino était l’entraîneur de l’équipe che. Bien que le football ait maintenant repris le premier plan, un match chaud est attendu puisque Valence, vainqueur au Colisée, passerait à Getafe et se classerait troisième.

Real Valladolid – Villarreal (samedi, 18h30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Aujourd’hui à 18h30, le Real Valladolid et Villarreal mesureront leur force au stade José Zorrilla. S’ils perdent les locaux, ils s’approcheront dangereusement des postes de relégation; si les visiteurs gagnent, ils seront provisoirement classés sixième.

Atlético de Madrid – Grenade (samedi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Actuellement, le sixième est l’Atlético de Madrid, qui aura ce samedi l’occasion de frapper la table et de montrer qu’il ne s’est pas déconnecté de la Ligue. Pour ce faire, vous devez vaincre les victimes, en particulier en attaque, où vous ne disposez que Saponjic et avec Angel Correa pointu. Grenade, quant à elle, arrive euphorique après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Roi.