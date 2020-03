Horaire et où regarder les matchs des chambres par la télévision en direct

L’édition XXXI du Coupe d’Espagne de futsal débute jeudi à Malaga avec la célébration des deux premiers matches de quart de finale. Inter Movistar et Palma Futsal Ils seront chargés d’inaugurer un tournoi toujours ouvert aux surprises et dans lequel l’émotion et le spectacle sont garantis.

La réunion inaugurale de l’édition actuelle de la Coupe d’Espagne de futsal sera celle qui mesurera l’actuel leader de la LNFS, Inter Movistar, avec le toujours dur Palmier de futsal, Ils vont essayer de vous surprendre sur le tapis de Martin Carpena. Le choc, le plat principal de jeudi, commencera à 17h00 et il sera possible suivre à la télévision, comme le reste de la Coupe, à travers GOL.

Après la célébration de Inter-Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior et Viña Albalí Valdepeñas Ils affronteront le deuxième duel de quart de finale prévu jeudi, qui débutera à 19 h 00 et sera également diffusé par GOL.

Les matchs de vendredi, également en quart de finale, auront un calendrier défini pour ceux qui le précèdent. Levante et El Pozo Murcia ils s’affronteront pour une place en demi-finale lors du premier match de la journée, à 17h00, tandis que le Fútbol Club Barcelona et Osasuna Magna clôtureront les quarts de finale à partir de 19h00.