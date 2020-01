Horaire et où regarder les matchs le dimanche 26 janvier

La septième jour de l’Open d’Australie 2020 Elle a lieu ce dimanche 26 janvier à Melbourne. Roger Federer et Novak Djokovic Ils focaliseront tous les regards sur leurs huit duels respectifs. Le joueur de tennis suisse vient de surmonter le tour précédent in extremis, grâce à son retour dans le super tie-break du cinquième set contre John Millman quand il a perdu 8-5 pour finir par gagner par 10-8.

Roger verra le Hongrois Marton Fucsovics, bourreau au premier tour du Canadien Denis Shapovalov. Un autre match difficile pour le Suisse qui en cas de victoire rencontrerait le vainqueur du duel qui affrontera également dimanche l’Américain Tennys Sandgren et l’Italien Fabio Fognini.

Pour sa part Novak Djokovic il n’aura pas non plus un simple duel puisqu’il verra l’Argentin Diego Schwartzman pour une place en huitièmes de finale. Bien que le Serbe ait joué à un très haut niveau lors des derniers matchs, dans lesquels il n’a donné qu’un seul set. Alors que l’Argentin arrive dans le choc après avoir battu le compatriote du numéro deux mondial Dusan Lajovic en trois manches.

Il convient également de noter le choc entre le tireur Milos Raonic et le croate Marin Cilic, bourreau de Roberto Bautista au troisième tour de l’Open d’Australie. Les vainqueurs des deux matches se croiseront en quart de finale de la première grande de l’année.

Dans l’équipe féminine met en évidence le jeu qui jouera le numéro un mondial et idole locale Ashleigh Barty à la Rod Laver Arena devant Alison Riske, juste avant que Federer n’entre en piste. Le vainqueur croise le vainqueur de Petra Kvitova-Maria Sakkari. Un autre duel exceptionnel de la journée sera celui de Cori gauff, le ressenti de ce tournoi, devant sa compatriote Sofia Kenin au Melbourne Arena. Au tour suivant, il croiserait celui qui passe le duel tunisien Ons Jabeur et la chine Qiang Wang.