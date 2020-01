Horaire et où regarder les matchs le mardi 28 janvier

La neuvième jour de l’Open d’Australie 2020 Elle a lieu ce mardi 28 janvier à Melbourne. Roger Federer et Novak Djokovic ils chercheront dans leurs duels respectifs à accéder aux demi-finales, où ils se croiseraient. Le Suisse vient de gagner au tour précédent contre le Hongrois Marton Fucsovics et le serbe à l’Argentine Diego Schwartzman

La joueuse de tennis de Bâle devra surmonter l’Amérique Tennys Sandgren si vous voulez continuer à aspirer à votre vingt et unième «grand». Ce ne sera pas facile puisque l’américain vient de charger Fabio Fognini et c’est déjà le grosse surprise du tournoi Le match ne commencera pas avant 4h30 du matin Heure péninsulaire espagnole.

Novak Djokovic, numéro 2 du circuit, les visages seront vus devant le tireur Milos Raonic, qui a battu Marin Cilic en huitièmes de finale. Le Serbe devra contrer la coups de pied puissants du Canadien, véritable spécialiste du domaine. La réunion a été assignée au quart de soir, il est donc prévu de commencer à 9 heures du matin Temps péninsulaire

Dans l’image féminine les deux premiers matchs de quarts de finale. Le plat principal sera confronté Ashleigh Barty, numéro 1 mondial et idole localeet à la République tchèque Petra Kvitova. L’autre match nul sera joué par l’Américain Sofia KeninBourreau au tour précédent de son compatriote et adolescent Coco gauffet Ons Jabeur, une des surprises du tournoi. Le Tunisien était déjà chargé lors des deux tours précédents Caroline Wozniacki et à Qiang Wang.